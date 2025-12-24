Cea mai ieftină destinaţie pentru vara anului 2026. Surprize în topul pachetelor turistice

Planificarea vacanțelor pentru vara 2026 începe, iar Costa Blanca iese în topul celor mai ieftine destinații, potrivit unui studiu Which? care a comparat peste 5.000 de pachete turistice, potrivit The Daily Mail.

Cele mai ieftine pachete pentru vacanța de vară din 2026 - Sursa: Shutterstock

Studiul s-a concentrat pe prețul mediu per persoană pentru un sejur de șapte nopți în sezonul de vârf, combinând zborul și cazarea, cu operatori populari precum Jet2holidays și easyJet Holidays.

Costa Blanca din Spania s-a dovedit a fi cea mai ieftină destinație, cu un preț mediu de 864 de lire pentru o săptămână. Benidorm a oferit cele mai accesibile opțiuni, de la 535 de lire pentru un apartament self-catering două stele, până la 886 de lire pentru un sejur all-inclusive la Flamingo Beach Resort.

Costa Blanca din Spania - cea mai ieftină destinație

Articolul continuă după reclamă

Locul al doilea a fost ocupat de Toscana, Italia, cu 929 de lire pe persoană, iar al treilea, singura destinație non-europeană din top, Agadir, Maroc, cu 946 de lire.

Spania domină top 10, cu șase destinații în Costas sau Insulele Canare, în timp ce Grecia a intrat doar cu Zante, pe locul 10, cu 1.142 de lire pentru o săptămână. Alte destinații populare includ Tenerife, Fuerteventura și Gran Canaria.

Skyscanner a fost cel mai ușor de folosit și excelent pentru prețuri

Studiul a mai evaluat și site-urile de comparare, menţionând că Skyscanner a fost cel mai ușor de folosit și excelent pentru prețuri, în timp ce alte site-uri, precum Jetcost sau Cozycozy, au primit scoruri mai mici pentru funcționalitate, opțiuni de rezervare și transparență.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi făcut din timp cumpărăturile de Crăciun sau încă mai aveţi de umblat prin magazine? Mi-am făcut timp Mai am cumpărături de făcut

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰