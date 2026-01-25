Veşti bune de la parlamentul european pentru cei care călătoresc cu avionul. În curând despăgubirile vor putea fi obţinute mai uşor în cazul anulărilor sau întârzierilor, iar familiile vor putea sta împreună în avion fără costuri în plus. Şi iată care vor fi exact aceste modificări.

Dacă ajungi la destinație cu peste trei ore întârziere, poți cere compensație. Între 250 și 600 de euro, în funcție de distanță. Parlamentul European a respins ideea ca pragul să urce la 4 sau 6 ore, aşa cum voiau miniştrii Transporturilor din unele ţări.

Companiile aeriene ar urma să trimită formulare de rambursare deja completate, în cel mult 48 de ore după o anulare sau o întârziere mare. Scopul este ca oamenii să nu mai piardă timp cu cereri complicate. Iar în cazul overbooking-ului, compensația trebuie plătită imediat.

Şi acum, o schimbare mult aşteptată de toţi! Părinții vor putea sta lângă copiii lor fără să plătească taxe suplimentare pentru alegerea locului. La fel și persoanele cu dizabilități, care vor putea călători împreună cu un însoțitor, fără costuri în plus.

Dacă faci check-in-ul la aeroport, nu online, compania nu ar mai avea voie să te taxeze pentru asta. De asemenea, pasagerii vor putea alege între cartea de îmbarcare digitală sau tipărită. Iar dacă ai o greșeală de ortografie în nume, ar trebui să o poți corecta gratuit, dacă anunți cu minimum 48 de ore înainte de plecare.

Dacă rămâi blocat în aeroport, compania ar trebui să-ți asigure, la fiecare două ore, băuturi. După trei ore, o masă. Iar dacă întârzierea se întinde peste noapte, cazare, dar cel mult trei nopți. Urmează acum negocieri cu statele membre. Forma finală a legii va fi decisă în perioada următoare.

