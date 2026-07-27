Clasament ATP, 27 iulie 2026: La 39 de ani, Novak Djokovic urcă pe locul 5 mondial

Reprezentanţii ATP au dat publicităţii luni, 27 iulie 2026, noul clasament al celor mai buni jucători de tenis ai lumii, iar cifrele arată că veteranul Novak Djokovic este unul dintre performerii săptămânii.

Deşi nu a mai jucat de mai mult de două săptămâni, respectiv de la semifinala cu italianul Jannik Sinner, de la Wimbledon, Djokovic profită de paşii greşiţi făcuţi de australianul Alex de Minaur şi americanul Ben Shelton şi îi depăşeşte pe aceştia în clasamentul ATP, urcând până pe locul 5 mondial, la 39 de ani.

La vârful clasamentului lucrurile rămâne nemodificate, Jannik Sinner având, în continuare, un avantaj consistent faţă de principalul urmăritor, germanul Alexander Zverev.

TOP 10 ATP arată astfel: 1. Jannik Sinner (Italia) - 13.450 puncte, 2. Alexander Zverev (Germania) - 8.480 puncte, 3. Carlos Alcaraz (Spania) - 8.160 puncte, 4. Felix Auger-Aliassime (Canada) - 4.740 puncte, 5. Novak Djokovic (Serbia) - 3.760 puncte, 6. Alex de Minaur (Australia) - 3.660 puncte, 7. Daniil Medvedev (Rusia) - 3.620 puncte, 8. Ben Shelton (SUA) - 3.580 puncte, 9. Flavio Cobolli (Italia) - 3.420 puncte, 10. Taylor Fritz (SUA) - 3.300 puncte.

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Liderul jucătorilor români este Cezar Creţu, tenismen care a coborât o poziţie în clasamentul ATP şi a ajuns pe locul 263 mondial, cu 211 puncte. Cezar Creţu este urmat de Filip Cristian Jianu, care se menţine pe locul 279 mondial, cu 197 puncte, şi de Radu Mihai Papoe, care a urcat trei poziţii în clasamentul mondial, până pe locul 385 ATP, cu 128 de puncte.