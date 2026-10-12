Clasament WTA, 12 octombrie: Elena Gabriela Ruse a depăşit-o pe Jaqueline Cristian 

Reprezentanţii WTA au dat publicităţii luni, 12 octombrie 2026, noul clasament al celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii, iar cifrele arată că Elena Gabriela Ruse a devenit a doua "rachetă" a României, ea reuşind să o depăşească pe Jaqueline Cristian.

Elena Gabriela Ruse ocupă locul 2 în topul celor mai bune jucătoare române de tenis ale momentului - Profimedia

Elena Gabriela Ruse a jucat tur II la Beijing, obţinând astfel punctele necesare pentru a urca cinci poziţii în clasamentul WTA şi a ajunge până pe locul 57 mondial, cu 1.033 de puncte.

În schimb, încă nerefăcută după operaţia suferită, Jaqueline Cristian nu a mai jucat de la Wimbledon, din iunie, şi, astfel, a retrogradat până pe locul 61 mondial, cu 1.016 puncte.

Prima "rachetă" a României rămâne veterana Sorana Cîrstea, sportivă care staţionează pe locul 16 mondial, cu 2.424 de puncte, deşi nu a mai jucat nici ea de la US Open, din 7 septembrie.

Articolul continuă după reclamă

La nivel înalt remarcăm ascensiunea rusoaicei Mirra Andreeva, sportivă care a urcat două poziţii, până pe locul 3 mondial, după ce a jucat finală la Beijing, 5-7, 4-6, cu marea surpriză a competiţiei, chinezoaica Qinwen Zheng.

TOP 10 WTA arată astfel: 1. Elena Rybakina (Kazahstan) - 9.696 puncte, 2. Aryna Sabalenka (Belarus) - 7.550 puncte, 3. Mirra Andreeva (Rusia) - 6.371 puncte, 4. Jessica Pegula (Statele Unite ale Americii) - 6.225 puncte, 5. Coco Gauff (Statele Unite ale Americii) - 5.974 puncte, 6. Elina Svitolina (Ucraina) - 5.024 puncte, 7. Karolina Muchova (Cehia) - 4.773 puncte, 8. Linda Noskova (Cehia) - 4.679 puncte, 9. Iga Swiatek (Polonia) - 3.999 puncte, 10. Marta Kostyuk (Ucraina) - 3.910 puncte.