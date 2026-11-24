Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru miercuri, 25 noiembrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 25 noiembrie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 25 noiembrie

Ziua de teatru începe încă de la ora 10.00 când se joacă, la Teatrul Dramaturgilor Români, spectacolul "Poveşti nerostite". De la ora 18.00 se joacă "Zici că-i casa de nebuni!", la Teatrul În Culise.

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De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă "Funeralii fericite", la FF Theatre, "Planul", la Teatrul de Artă, "Meciul de handbal", la Teatrul Metropolis, "Ultimul bărbat de pe Pământ", la Teatrul Metronom, "Paracliserul", la Teatrul Dramaturgilor Români, "Aproape", la Teatrul Excelsior, sau "Oedip", la Teatrul Bulandra.

Concerte în Bucureşti, miercuri 25 noiembrie

De la ora 18.00, în The Pub Universităţii sunt aşteptaţi la un concert intitulat "Folk'n Pub", eveniment care are pe afiş nume precum Mircea Vintilă, Bodo de la Proconsul, Jul Baldovin sau Emeric Imre. De la ora 19.00, David Grimal susţine un concert la Sala Radio.

Adrian Norocel susţine un concert în Berăria H, de la ora 19.00. Ţapinarii susţin un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00. Trupa Vunk susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, miercuri 25 noiembrie

În Sala Polivalentă, de la ora 19.45, se joacă meciul de handbal masculin dintre Dinamo Bucureşti şi echipa poloneză Industria Kielce.

În Cupa României la volei masculin se dispută meciul Steaua Bucureşti - Universitatea Cluj (Sala Mihai Viteazul, ora 19.00).