Cine îi învață pe adolescenți să se ferească de droguri?

În octombrie 2026, procurorii DIICOT au anunțat cercetarea unui adolescent de 16 ani suspectat că vindea canabis și ecstasy altor minori. Potrivit anchetatorilor, își găsea clienți inclusiv printr-o aplicație online și prin colegi de școală. Cazul arată cât de aproape poate ajunge oferta de droguri de un adolescent, înainte ca părinții sau profesorii să afle.

Cine îi pregătește pe copii să recunoască aceste situații și să refuze? În 2026, peste 50.000 de copii, tineri, profesori și părinți au participat la întâlnirile campaniei naționale „Conștient, nu dependent”, organizată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Campania a ajuns în peste 30 de orașe, iar acțiunile vor continua până la mijlocul lunii decembrie.

Nevoia de prevenție este susținută și de datele cercetărilor. Studiul european ESPAD 2024, realizat în România pe 8.543 de elevi de 15–16 ani, arată că 6,2% au consumat cel puțin o dată un drog ilicit. Procentul nu reprezintă numărul celor dependenți, dar indică existența consumului încă din adolescență.

Efectele apar și în spitale. La Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu” din București au fost înregistrate 80 de cazuri de intoxicație cu substanțe de abuz în primele opt luni ale anului 2026. Potrivit medicului Viorela Nițescu, aproximativ 60% dintre adolescenții ajunși la secția de toxicologie cu asemenea probleme erau consumatori cronici.

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În întâlnirile din campania „Conștient, nu dependent”, expertul antidrog Cătălin Țone discută cu elevii despre efectele substanțelor și despre felul în care o ofertă venită de la un prieten poate fi confundată cu ceva lipsit de pericol. Psihologul Gabriela Maalouf abordează presiunea anturajului, vulnerabilitățile emoționale și relația adolescenților cu adulții.

Prevenția nu poate depinde însă exclusiv de întâlniri punctuale. În anul școlar 2025–2026, media națională era de aproximativ 825 de elevi la un consilier din cabinetele școlare, conform unei analize a datelor Ministerului Educației. În multe comunități, accesul la consiliere este și mai dificil.

Autoritățile au anunțat măsuri împotriva dependențelor, inclusiv un proiect de 180 de milioane de lei, prezentat în octombrie de Ministerul Sănătății. Dar între anunțarea programelor și sprijinul constant pe care îl găsește un elev în școală rămâne o problemă de rezolvat.

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României încearcă să prelungească discuțiile și în afara conferințelor, prin proiectul „Ora de dirigenție – un an întreg pentru prevenție”, adresat profesorilor.

După acțiunile care au avut locla Suceava și Siret, din 10 și 11 noiembrie, campania are programate întâlniri la Constanța, pe 17 noiembrie, Sfântu Gheorghe, pe 18, Bușteni, pe 24, și Satu Mare, pe 25. În decembrie urmează Târgu Neamț, pe 8, Onești, pe 9, și Caracal și București, pe 15 decembrie.

La fiecare dintre aceste întâlniri, discuția pornește de la o situație pe care un adolescent o poate întâlni în propriul anturaj. Pentru școli și autorități, provocarea este ca asemenea conversații să aibă loc constant, înainte ca problema să ajungă în atenția medicilor sau a poliției.