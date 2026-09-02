Observator » Evenimente » Un şofer a fost amendat pe A1 după ce i-a sărit un porc din maşină

Un şofer a fost amendat pe A1 după ce i-a sărit un porc din maşină

Un şofer a fost amendat pe A1 după ce i-a sărit un porc din maşină - Arhivă / imagine ilustrativă
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor V.N. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 02.09.2026, 14:16 | Modificat la 02.09.2026, 14:18

Un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost amendat de poliţişti după ce un porc pe care îl transporta într-o remorcă neconformă a sărit pe banda de urgenţă a Autostrăzii A1, în zona nodului rutier Mediaş, la kilometrul 247.

Conform unui comunicat de presă emis, miercuri, de Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), poliţiştii Biroului de Poliţie Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea-Deva s-au sesizat din oficiu în urma verificării unor imagini apărute în spaţiul public în data de 20 august, în care se observa un animal blocat pe banda de urgenţă a autostrăzii.

Ce amendă a primit şoferul

În urma vizionării camerelor de supraveghere trafic, poliţiştii au stabilit traseul vehiculului pe sensul de mers Boiţa - Sebeş şi faptul că animalul era transportat într-o remorcă tractată de un autoturism.

Articolul continuă după reclamă

După identificarea conducătorului auto, oamenii legii i-au aplicat o amendă contravenţională în valoare de 1.297,50 de lei pentru neasigurarea încărcăturii şi nerespectarea condiţiilor legale de transport al animalelor vii.

V.N.
Like
sibiu autostrada amenda politie
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.