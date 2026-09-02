Un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost amendat de poliţişti după ce un porc pe care îl transporta într-o remorcă neconformă a sărit pe banda de urgenţă a Autostrăzii A1, în zona nodului rutier Mediaş, la kilometrul 247.

Un şofer a fost amendat pe A1 după ce i-a sărit un porc din maşină - Arhivă / imagine ilustrativă

Conform unui comunicat de presă emis, miercuri, de Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), poliţiştii Biroului de Poliţie Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea-Deva s-au sesizat din oficiu în urma verificării unor imagini apărute în spaţiul public în data de 20 august, în care se observa un animal blocat pe banda de urgenţă a autostrăzii.

Ce amendă a primit şoferul

În urma vizionării camerelor de supraveghere trafic, poliţiştii au stabilit traseul vehiculului pe sensul de mers Boiţa - Sebeş şi faptul că animalul era transportat într-o remorcă tractată de un autoturism.

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După identificarea conducătorului auto, oamenii legii i-au aplicat o amendă contravenţională în valoare de 1.297,50 de lei pentru neasigurarea încărcăturii şi nerespectarea condiţiilor legale de transport al animalelor vii.