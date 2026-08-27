ANM a emis o alertă cod portocaliu de vreme instabilă. Vântul va bate foarte puternic şi este posibilă chiar apariţia grindinei.

Cod portocaliu de vijelii şi grindină: vântul va atinge 90 km/h. Zonele afectate - Shutterstock

Potrivit avertizării ANM, trei judeţe vor fi afectate. În judeţul Alba vor fi afectate localităţile Alba Iulia, Daia Română, Șpring, Sântimbru, Ciugud, Berghin, Roșia de Secaș, Cut, Doștat; în judeţul Sibu - localităţile Miercurea Sibiului, Păuca, Apoldu de Jos, Ludoș, iar în judeţul Harghita - localităţile Miercurea Ciuc, Praid, Joseni, Zetea, Suseni, Lupeni, Vărșag.

"Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 70...90 km/h), grindină de mici și medii dimensiuni (2...3 cm)", se arată în comunicatul ANM.