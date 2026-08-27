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Cod portocaliu de vijelii şi grindină: vântul va atinge 90 km/h. Zonele afectate

Cod portocaliu de vijelii şi grindină: vântul va atinge 90 km/h. Zonele afectate - Shutterstock
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 27.08.2026, 15:02 | Modificat la 27.08.2026, 15:03

ANM a emis o alertă cod portocaliu de vreme instabilă. Vântul va bate foarte puternic şi este posibilă chiar apariţia grindinei.

Potrivit avertizării ANM, trei judeţe vor fi afectate. În judeţul Alba vor fi afectate localităţile Alba Iulia, Daia Română, Șpring, Sântimbru, Ciugud, Berghin, Roșia de Secaș, Cut, Doștat; în judeţul Sibu - localităţile Miercurea Sibiului, Păuca, Apoldu de Jos, Ludoș, iar în judeţul Harghita - localităţile Miercurea Ciuc, Praid, Joseni, Zetea, Suseni, Lupeni, Vărșag.

"Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 70...90 km/h), grindină de mici și medii dimensiuni (2...3 cm)", se arată în comunicatul ANM.

Redactia Observator
Redactia Observator
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