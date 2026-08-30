Evenimentul care adună an de an sute de turişti la poalele munţilor Cindrel: "Oamenii îşi dau silinţa"

Preparate tradiţionale, muzică şi voie bună, aşa a fost atmosfera la „Festivalul brânzei și al țuicii“ în comuna Rășinari din Sibiu. Producătorii locali au servit vizitatorii cu produse delicioase, autentice, iar distracţia a ţinut până târziu în noapte.

Nici nu mai e nevoie de introducere cu aşa imagini savuroase. La poalele munților Cindrel, tradiţia şi gustul autentic s-au întâlnit din nou. Vedeta incontestabilă a fost brânza de burduf de munte. "Burduful acesta este făcut la o altitudine de 2500 de metri, este o brânză mai grasă, spre deosebire de brânza de la şes".

Pofticioşii au savurat preparatele şi au învăţat cu se prepară untul şi brânza. "Noi, aici avem smântână pusă la bădău. O să scoatem smântâna şi o să facem untul, bineînţeles. După cum vedeţi, este foarte greu. Eu cred că deja a ieşit şi untul. Haideţi să vedem...Aproape că da".

Doi tineri din Mărginime au fost şi ei prezenţi la festival, cu bunătăţile pregătite de părinţii lor. "De când eram mici, ne ajutam părinţii, stăteam acolo împreună şi, acum încercăm cât de cât să-i mai ajutăm, cât mai putem".

Articolul continuă după reclamă

Şi cum nu e doar festivalul brânzei... "Specialitate, rachiu de cireşe, 55 de grade. Foarte frumos, mulţi producători locali, produse foarte bune. Deja am cumpărat brânză de oaie, brânză de burduf"

Tot în cadrul festivalului, turiştii au putut vizita gratuit patrimoniul Răşinariului.