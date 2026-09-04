Cât timp ai la dispoziție să îți ridici premiul de la LOTO. Ce se întâmplă dacă expiră termenul

Un bilet LOTO câștigător nu poate fi păstrat la nesfârșit. Persoanele care obțin un premiu la jocurile organizate de Loteria Română trebuie să țină cont de termenul în care își pot revendica câștigul. După expirarea acestuia, dreptul de a solicita plata premiului se pierde.

Un bilet LOTO câștigător nu înseamnă automat că banii ajung în contul sau în mâna norocosului. Câștigul trebuie revendicat într-un anumit termen, iar dacă perioada expiră, premiul nu mai poate fi încasat. Iată cât timp are la dispoziție un câștigător și ce trebuie să facă pentru a-și primi banii.

Cât timp ai la dispoziție pentru a ridica premiul LOTO

Potrivit regulamentului Loteriei Române, câștigurile pot fi solicitate în termen de 90 de zile de la data tragerii. Termenul este important pentru orice jucător care deține un bilet câștigător. Dacă premiul nu este revendicat în perioada prevăzută, câștigătorul nu mai poate solicita plata acestuia după expirarea termenului.

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De aceea, verificarea biletului imediat după tragere este esențială. Un bilet câștigător trebuie păstrat în condiții bune și prezentat pentru validare în momentul solicitării premiului.

Cele 90 de zile se calculează începând de la data tragerii la care a fost obținut câștigul. Aşadar, cu alte cuvinte, nu este recomandat ca un câștigător să amâne verificarea biletului până în ultimele zile. Cu cât premiul este revendicat mai repede, cu atât sunt eliminate eventualele probleme legate de pierderea sau deteriorarea biletului.

Ce trebuie să faci dacă ai un bilet câștigător

Primul pas este verificarea biletului și confirmarea câștigului. Biletul trebuie păstrat, deoarece acesta este documentul care dovedește participarea la joc și câștigul obținut. Pentru plata premiului, câștigătorul trebuie să se prezinte la unitatea Loteriei Române corespunzătoare valorii premiului, în funcție de procedurile stabilite de companie.

Un aspect important este că biletul câștigător trebuie păstrat în original până la efectuarea formalităților necesare pentru încasarea premiului.

De unde se ridică premiul

Locul în care poate fi încasat câștigul depinde de valoarea premiului și de jocul la care a fost obținut. Pentru anumite câștiguri, plata se poate face la unitățile teritoriale ale Loteriei Române, în timp ce premiile mai mari pot necesita prezentarea la o unitate centrală sau la o agenție desemnată în acest scop.

Înainte de deplasare, câștigătorii trebuie să verifice procedura aplicabilă premiului respectiv și documentele care trebuie prezentate.

Ce se întâmplă dacă pierzi biletul

Biletul este extrem de important pentru revendicarea câștigului. Din acest motiv, acesta trebuie păstrat cu grijă până la validarea premiului. Un bilet deteriorat, pierdut sau distrus poate crea probleme în procesul de identificare și validare a câștigului.

De aceea, recomandarea pentru orice persoană care constată că a câștigat este să păstreze biletul într-un loc sigur și să evite deteriorarea acestuia.

De ce e important termenul de 90 de zile

Una dintre cele mai importante informații pentru un câștigător este termenul-limită. Premiul trebuie revendicat în termenul prevăzut de regulament. După expirarea celor 90 de zile, câștigătorul nu mai poate solicita plata premiului respectiv.

Tocmai de aceea, persoanele care verifică biletele după fiecare tragere ar trebui să noteze data extragerii și să nu lase revendicarea câștigului pentru ultima perioadă.

Ce acte sunt necesare pentru ridicarea premiului

Pentru plata unui câștig, Loteria Română solicită documentele necesare identificării câștigătorului și validării biletului, în funcție de valoarea premiului și de procedura aplicabilă.

În cazul premiilor importante, este recomandat ca persoana care deține biletul câștigător să contacteze în prealabil Loteria Română pentru a afla exact unde trebuie să se prezinte și ce documente sunt necesare.

Impozitul se reține la sursă

Câștigurile din jocurile de noroc sunt supuse impozitării potrivit legislației fiscale în vigoare. În cazul premiilor LOTO, impozitul datorat este, în condițiile prevăzute de legislația fiscală, reținut la sursă de organizator. Câștigătorul primește astfel suma netă, după aplicarea obligațiilor fiscale corespunzătoare.

Nivelul impozitului poate depinde de valoarea câștigului, motiv pentru care suma anunțată ca premiu și suma efectiv încasată pot fi diferite.

Așadar, dacă verifici un bilet și descoperi că ai câștigat, primul lucru de făcut este să îl păstrezi în siguranță și să verifici procedura de revendicare. Cele 90 de zile pot părea un interval lung, însă termenul trece repede, iar după expirarea lui dreptul de a solicita premiul este pierdut.