Cine a avut inspiraţia să iasă din oraş s-a bucurat de energia unei zile cu soare mult şi aer proaspăt. O plimbare pe malul mării şi o cafea la o terasă cu vedere spre larg sau petrecerile de la munte au fost cadouri memorabile de 8 Martie.

La o cabană de lux din munţii Postăvarul, doamnele şi domnişoarele au fost invitate de onoare la o petrecere Ziua Femeii.

Giulia a animat petrecerea, iar chelnerii s-au asigurat că sticlele cu șampanie și cocktailurile nu lipseau de pe mese.

"Atmosfera e foarte bună, ne simţim foarte bine, muzica e foarte bună dj-ul face atmosfera foarte bună până la urmă, e inefabil", a spus o turistă.

Articolul continuă după reclamă

"Oamenii se distreaza ceea ce este fantastic, au venit in numar foarte mare la petrecere. Sunt oameni care schiază şi se opresc la masă şi rămân la petrecere", a spus Răzvan Stroe, manager entertainment.

Soarele a venit cadou de 8 Martie şi la Constanţa. Aglomerată ca în plin sezon, faleza de la Cazinou a fost decorul perfect pentru fotografii, flori dăruite şi zâmbete până la urechi.

"Am scos soţia de 8 martie la o plimbarică prin port. Am fost, am mâncat ceva şi ne-am retras un pic", a spus un constănţean.

"E foarte frumos, e multă lume. Plimbare, soare, linişte, chiar nu adie vântul, e foarte plăcut", a spus o constănţeancă.

Pe litoral, temperaturile au ajuns duminică la 12 grade Celsius, peste media obişnuită.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Întrebarea zilei Cumpăraţi cadouri de 8 Martie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰