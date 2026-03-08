Video Plimbările pe malul mării şi petrecerile de la munte, cadourile perfecte de 8 Martie
Cine a avut inspiraţia să iasă din oraş s-a bucurat de energia unei zile cu soare mult şi aer proaspăt. O plimbare pe malul mării şi o cafea la o terasă cu vedere spre larg sau petrecerile de la munte au fost cadouri memorabile de 8 Martie.
La o cabană de lux din munţii Postăvarul, doamnele şi domnişoarele au fost invitate de onoare la o petrecere Ziua Femeii.
Giulia a animat petrecerea, iar chelnerii s-au asigurat că sticlele cu șampanie și cocktailurile nu lipseau de pe mese.
"Atmosfera e foarte bună, ne simţim foarte bine, muzica e foarte bună dj-ul face atmosfera foarte bună până la urmă, e inefabil", a spus o turistă.
"Oamenii se distreaza ceea ce este fantastic, au venit in numar foarte mare la petrecere. Sunt oameni care schiază şi se opresc la masă şi rămân la petrecere", a spus Răzvan Stroe, manager entertainment.
Soarele a venit cadou de 8 Martie şi la Constanţa. Aglomerată ca în plin sezon, faleza de la Cazinou a fost decorul perfect pentru fotografii, flori dăruite şi zâmbete până la urechi.
"Am scos soţia de 8 martie la o plimbarică prin port. Am fost, am mâncat ceva şi ne-am retras un pic", a spus un constănţean.
"E foarte frumos, e multă lume. Plimbare, soare, linişte, chiar nu adie vântul, e foarte plăcut", a spus o constănţeancă.
Pe litoral, temperaturile au ajuns duminică la 12 grade Celsius, peste media obişnuită.
