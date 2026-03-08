Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Plimbările pe malul mării şi petrecerile de la munte, cadourile perfecte de 8 Martie

Cine a avut inspiraţia să iasă din oraş s-a bucurat de energia unei zile cu soare mult şi aer proaspăt. O plimbare pe malul mării şi o cafea la o terasă cu vedere spre larg sau petrecerile de la munte au fost cadouri memorabile de 8 Martie.

de Claudiu Loghin

la 08.03.2026 , 22:15

La o cabană de lux din munţii Postăvarul, doamnele şi domnişoarele au fost invitate de onoare la o petrecere Ziua Femeii.

Giulia a animat petrecerea, iar chelnerii s-au asigurat că sticlele cu șampanie și cocktailurile nu lipseau de pe mese.

"Atmosfera e foarte bună, ne simţim foarte bine, muzica e foarte bună dj-ul face atmosfera foarte bună până la urmă, e inefabil", a spus o turistă.

Articolul continuă după reclamă

"Oamenii se distreaza ceea ce este fantastic, au venit in numar foarte mare la petrecere. Sunt oameni care schiază şi se opresc la masă şi rămân la petrecere", a spus Răzvan Stroe, manager entertainment.

Soarele a venit cadou de 8 Martie şi la Constanţa. Aglomerată ca în plin sezon, faleza de la Cazinou a fost decorul perfect pentru fotografii, flori dăruite şi zâmbete până la urechi.

"Am scos soţia de 8 martie la o plimbarică prin port. Am fost, am mâncat ceva şi ne-am retras un pic", a spus un constănţean.

"E foarte frumos, e multă lume. Plimbare, soare, linişte, chiar nu adie vântul, e foarte plăcut", a spus o constănţeancă.

Pe litoral, temperaturile au ajuns duminică la 12 grade Celsius, peste media obişnuită.

Claudiu Loghin
Claudiu Loghin Like

Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune.

8 martie munte mare petrecere
Înapoi la Homepage
Milionarul român care are cea mai frumoasă casă din ţara noastră: “Nu vezi nicăieri aşa ceva”! Cât poate valora
Milionarul român care are cea mai frumoasă casă din ţara noastră: &#8220;Nu vezi nicăieri aşa ceva&#8221;! Cât poate valora
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Furia românilor blocaţi pe aeroportul din Dubai, atacat cu drone lansate din Iran: "Ruşii au fost foarte bine trataţi, noi, ultimii"
Furia românilor blocaţi pe aeroportul din Dubai, atacat cu drone lansate din Iran: "Ruşii au fost foarte bine trataţi, noi, ultimii"
Fiul lui Nicolae Guță a fost prins drogat și fără permis la volan. A fost reținut de poliție
Fiul lui Nicolae Guță a fost prins drogat și fără permis la volan. A fost reținut de poliție
Comentarii


Întrebarea zilei
Cumpăraţi cadouri de 8 Martie?
Observator » Evenimente » Plimbările pe malul mării şi petrecerile de la munte, cadourile perfecte de 8 Martie