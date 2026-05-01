Dacă e 1 Mai, toate drumurile duc în Vama Veche. Chiar dacă anul acesta e o sărbătoare mai atipică. Le-au cam clănţănit dinţii celor care s-au dus pe plaje îmbrăcaţi prea sumar, dar au fost şi temerari care după un pahar de tărie nu s-au mai uitat la termometru şi au sărit în apa un pic mai caldă decât gheaţa. Cu toţii au planuri mari: distracţie din club în club şi dans pe plajă până la răsărit. Iar mâine, clasic, vor căuta leacuri pentru marea mahmureală.

E tradiţie - nu e 1 mai dacă nu e Vama Veche. Distracţia nu ţine cont de vremuri sau de vreme. Important e să te ţii de planul de acasă.

"Nu îţi spun că am intrat în apă, dar am făcut asta deja. E un pic rece apa când te uiţi la ea, dar când intri e ok. Care mai e farmecul să vii la mare de 1 mai şi să nu intri în apă", a spus un turist venit în Vama Veche de minivacanţa de 1 Mai.

Spiritul Vămii răzbeşte şi de dincolo de nori. Din petrecere în petrecere, de la apus, la răsărit. Pentru mulţi, vama e o tradiţie. Pentru alţii, o premieră.

Grătare pe plajă și atmosferă de vacanță

"Toate cluburile la rând. Şi după răsărit, nu mai plecăm acasă. E prima dată la toată lumea. Aici e distracţia. Aici e toată lumea de 1 mai, altundeva unde? Aici e topul de pe lume", a adăugat o altă persoană.

Direct pe plajă au fost şi grătarele.

Reporter: Care e preţul pentru un meniu de mici?

Persoană: Un zâmbet!

Şi dacă mâncarea e opţională…

"Sincer să fim, am consumat băuturi, alcool, absolut şi pe mai departe cred că tot la fel o să facem", a transmis un turist.

"Sigur le-am pierdut numărătoarea", a continuat alt petrecăreţ.

Vremea rece nu i-a speriat pe turiști

1 Mai aşa cum îl ştim cu toţii e umbrit anul acesta.

"Dacă în anii trecuți, de 1 Mai, turiștii veneau la mare pregătiți pentru plajă, anul acesta par pregătiți mai degrabă pentru o zi de toamnă târzie. Cu 11 grade în termometre și doar 5 resimțite din cauza vântului, geaca groasa a devenit piesa de rezistență de pe litoral", transmite Ana Grigore, reporter Observator.

Reporter: Nu vă e frig, cum rezistaţi?

Tânăr: Oleacă. Trebuie să rezistăm, ne încălzim cu ceva.

Reporter: Te încălzește berea.

Tânăr: Cât de cât, face bine.

Reporter: Ţi-ai luat haine de vară pentru vacanța de 1 Mai?

Tânăr: M-am pregătit și de rece, dar am văzut un pic de soare și am zis că e păcat să nu venim și în pantaloni scurți.

"A fost foarte rea vremea, nu se putea sta afară. Mi-am luat geaca de iarnă, mi-am luat helancă, mi-am luat și căciulă", a punctat alt turist.

Aproximativ 45.000 de turişti îşi petrec weekendul prelungit pe litoral. În Vama Veche, toate locurile de cazare sunt ocupate.

