Canicula poate deveni periculoasă nu doar pentru oameni, ci şi pentru animalele de companie. Experţii avertizează că anumite rase de câini, mai ales cele cu bot scurt sau blană deasă, se pot supraîncălzi în doar câteva minute, iar insolaţia le poate pune viaţa în pericol dacă stăpânii nu intervin la timp.

Patru rase de câini, în pericol pe timp de caniculă. Cum îţi dai seama că animalul se supraîncălzeşte - Shutterstock

Primele semne ale supraîncălzirii la câini includ gâfâitul excesiv, salivaţia abundentă şi modificarea culorii gingiilor, care pot deveni roşii sau pale. Pentru a preveni situaţiile grave, specialiştii recomandă monitorizarea comportamentului animalelor şi evitarea expunerii acestora la soare în orele amiezii.

Vulnerabilitatea este determinată de structura anatomică sau de tipul de blană, iar specialiştii au analizat riscurile specifice pentru patru dintre cele mai expuse rase.

Bulldog francez

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Bulldogul francez prezintă o sensibilitate ridicată la căldură din cauza feţei plate şi a conformaţiei compacte şi musculare. Această structură anatomică poate îngreuna respiraţia normală, motiv pentru care câinii din această rasă au nevoie de medii răcoroase pentru a rămâne în siguranţă, potrivit Mirror.

Medicii spun că activităţile intense trebuie evitate la orele amiezii, recomandând utilizarea ventilatoarelor sau a covoraşelor de răcorire, alături de accesul permanent la apă: „Activitățile intense ar trebui evitate în cele mai calde momente ale zilei. Luați în considerare covoarele de răcorire sau ventilatoarele pentru a ajuta la reducerea temperaturii corpului bulldogului dumneavoastră și asigurați-vă că are acces la apă proaspătă 24/7.”

Chow Chow

Chow Chow este o rasă originară din China, adaptată istoric pentru climate reci, fiind recunoscută după limba albastru-negricioasă şi coama asemănătoare cu cea a unui leu. Aceşti câini acumulează rapid căldură din cauza blănii duble şi foarte dese.

„Dacă nu sunt îngrijiți corespunzător, se pot supraîncălzi cu ușurință. Toaletarea regulată previne încâlcirea și îndepărtează excesul de blană care reține căldura. Țineți Chow Chow-ul în casă în timpul condițiilor meteo extreme”, menţionează specialiştii.

Boxer

Boxerul cumulează riscul dat de conformaţia brahicefalică, respectiv nasul scurt şi faţa plată, cu un nivel ridicat de energie şi poftă de mişcare.

Din cauza agitaţiei native, aceşti câini pot continua să alerge chiar şi atunci când corpul lor atinge temperaturi periculoase. Pentru această rasă, specialiştii recomandă evitarea ieşirilor în timpul zilei şi testarea temperaturii asfaltului înainte de orice plimbare.

Pechinez

Pechinezul este o altă rasă expusă riscului, din cauza blănii lungi şi dese, combinată cu o cutie craniană plată. „Pechinezii nu pot tolera vremea caldă deoarece au o blană lungă și deasă și pentru că sunt o rasă brahicefalică”, au explicat specialiştii.

Aceştia adaugă că pechinezii au nevoie de toaletare adecvată pe timp de vară şi trebuie adăpostiţi în spaţii interioare climatizate în perioadele de vârf termic.

Măsurile generale de protecţie aplicabile în timpul verii includ mutarea plimbărilor în intervalele răcoroase ale dimineţii şi serii, accesul permanent la apă proaspătă, evitarea efortului intens şi verificarea temperaturii asfaltului înainte de ieşirea din casă.