Salariul minim creşte de la 1 iulie. Şi amenzile pentru şoferi vor fi mai mari

Salariul minim brut pe ţară creşte de la 1 iulie 2026, de la 4.050 la 4.325 de lei, o majorare de 6,8%, adică 275 de lei brut şi 125 de lei net. Potrivit Ministerului Muncii, aproape 1,76 milioane de salariaţi vor beneficia de creştere. Majorarea va duce şi la scumpirea amenzilor rutiere, deoarece punctul de amendă reprezintă 5% din salariul minim brut pe ţară.

Şoferii vor plăti amenzi mai mari de la 1 iulie. Cu cât creşte punctul de amendă - Shutterstock

Din luna iulie 2026, tariful orar va fi de 25,949 lei/oră pentru un program complet de lucru de 166,667 ore, în medie, pe lună, potrivit Ministerului Muncii.

Majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de la 4.050 lei în luna iunie 2026, la 4.325 lei începând cu luna iulie 2026, reprezintă o creștere de 6,8%, ceea ce în valoare absolută înseamnă 275 de lei în sumă brută. Astfel, în valoare netă, salariul va fi de 2.699 lei (cu deducerea de 200 lei), majorarea pe net fiind de 125 lei. În România, beneficiază în prezent de salariul de bază minim brut garantat în plată un număr de 831.382 de salariați. De majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la 4.325 de lei vor beneficia un număr de 1.759.027 salariați.

Şi amenzile de circulaţie vor creşte

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Amenzile de circulație vor fi mai mari odată cu majorarea salariului minim pe economie. Începând de miercuri, 1 iulie 2026, valoarea punctului de amendă crește, deoarece aceasta este stabilită prin Codul Rutier la 5% din salariul minim brut pe țară. Guvernul a stabilit, prin Hotărârea nr. 146/2026, că salariul de bază minim brut pe țară va fi majorat de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026, potrivit Mediafax.

Astfel, punctul de amendă va crește de la 202,5 lei - la momentul redactării știrii - la 216,25 lei, adică o creștere de aproximativ 6,8%.

Cât de mult vor crește amenzile

Sancțiunile rutiere sunt calculate în funcție de punctele de amendă stabilite de Codul Rutier 2026 pentru fiecare abatere în parte. Astfel, depășirea limitei legale cu 10-20 km/h este sancționată cu două sau trei puncte-amendă, astfel că șoferul va plăti între 432,5 lei și 648,75 lei începând cu 1 iulie.

Pentru o depășire cu 21-30 km/h se aplică patru sau cinci puncte-amendă, adică o sancțiune cuprinsă între 865 de lei și 1.081,25 lei. Dacă viteza legală este depășită cu 31-40 km/h, amenda va fi de șase până la opt puncte, adică între 1.297,5 lei și 1.730 de lei.

Șoferii care achită amenda în termenul prevăzut de lege pot plăti în continuare jumătate din aceasta, facilitate care rămâne neschimbată.