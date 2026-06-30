Cei care au privit spre cer azi-noapte au avut parte de un adevărat spectacol astronomic. Luna Căpşună, prima lună plină de după solstiţiul de vară, a luminat cerul în toate colţurile lumii şi a oferit imagini spectaculoase, surprinse de pasionaţii de astronomie, dar şi de cei care au ieşit pur şi simplu să admire fenomenul.

Luna Căpşună, fenomenul astronomic de după solstiţiul de vară. De ce poartă acest nume - Shutterstock

Deşi numele poate duce cu gândul la o nuanţă roz sau roşiatică, Luna Căpşună nu are legătură cu felul în care arată astrul pe cer. Denumirea vine din tradiţiile vechilor popoare din America de Nord, care asociau luna plină din iunie cu perioada în care începea culesul căpşunilor sălbatice.

Fenomenul marchează una dintre cele mai aşteptate luni pline ale verii, mai ales pentru că apare la scurt timp după solstiţiul de vară, momentul care aduce cea mai lungă zi din an în emisfera nordică. În multe locuri, Luna a putut fi observată aproape de orizont, acolo unde pare mai mare şi capătă uneori nuanţe calde, din cauza atmosferei.

Chiar dacă momentul maxim al lunii pline a trecut, discul lunar va părea aproape complet luminat şi în nopţile următoare. Asta înseamnă că cei care au ratat spectacolul mai au încă ocazia să admire Luna Căpşună pe cer, dacă vremea va fi favorabilă.