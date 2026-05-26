Video Crescătorii de oi au protestat în Hunedoara după ce nu şi-au primit banii pe animale. "Suntem disperaţi"

Zeci de crescători de oi din mai multe județe au protestat luni la sediul unei firme din județul Hunedoara. Oamenii sunt nemulţumiţi că nu şi-au primit banii pe animale, chiar dacă ei susţin că livrările au fost făcute. Pierderile, spun aceştia, sunt de ordinul zecilor de mii de euro. Abia după mult timp de stat pe la poarta fermei, câţiva dintre crescători au reuşit să discute cu proprietarul firmei.

de Redactia Observator

la 26.05.2026 , 10:00
Protestatarii spun că întârzierile plăţilor le afectează activitatea și mulți dintre ei nu și-au mai putut achita datoriile.

"Eu am 75.000 de lei de recuperat de la dânsul. Pentru 75.000 de lei eu am pierdut hectare de păşune că nu le-am putut plăti la termen", a spus revoltat Dorin Gheorghe Alexe, crescător de oi.

"Sunt păgubit de firma domnului Am livrat marfa în decembrie 2024, avem undeva o pagubă, niciun cent nu ne-a dat. Peste 80 de mii de euro trebuie să ne achite", a spus şi Liviu Mihai Muntean. 

"Suntem disperaţi, nu ştim cum să ne mai recuperăm banii. Noi am muncit pentru banii ăştia, nu ne-au venit din cer", s-a precizat un alt păgubit.

"Ce a făcut cu mieii noştri? Unde sunt banii de pe ei? Unde sunt? Să ne spună, să ne dea banii pe ei. Că nu ne e uşor, stăm în ploaie, stăm în frig, numai noi ştim cum stăm", s-a plâns şi Ion Nicolae Grozav.

Abia după mai multă vreme de stat pe la porţile fermei, reprezentanții firmei i-au primit la discuții pe crescători.

"Ne-au promis că ne dau banii următoarele luni iunie - iulie, când fac şi ei profit de bani. Au zis că le-au fost blocate conturile şi nu au avut bani în conturi", a declarat Sanda Rad, crescător de oi.

"Nu se va plăti, nu au spus că nu, dar nu ştim când. Au spus că din iunie vor începe plăţile, dar asta ni s-a spus şi anul trecut din iunie şi s-au amânat din lună în lună în lună", a precizat Petru Lupu.

Dacă nu îşi vor primii banii înapoi în perioada următoare, crescătorii de oi ameninţă că vor continua să protesteze.

