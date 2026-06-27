Un traseu montan unic în România, dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere, a fost inaugurat

Un traseu montan adaptat și pentru persoanele cu deficiențe de vedere a fost inaugurat în Masivul Ciucaș, marcând o premieră la nivel național. Proiectul pilot, anunțat de Departamentul pentru Situații de Urgență, introduce o metodologie și o tehnologie care ar putea fi extinse pe viitor și pe alte trasee montane, rute culturale sau în arii naturale protejate, pentru a face patrimoniul turistic mai accesibil persoanelor cu dizabilități.

Primul traseu montan pentru persoane cu deficienţe de vedere din România, inaugurat în Masivul Ciucaş - Sursa: Facebook/ Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

Traseul montan accesibilizat pentru persoanele cu deficienţe de vedere a fost inaugurat sâmbătă, 27 iunie, în Masivul Ciucaş.

"Acest proiect pilot reprezintă o premieră naţională şi propune un model de bune practici pentru incluziune socială, demonstrând că accesul în natură poate fi realizat în condiţii de siguranţă prin cooperarea strânsă dintre instituţiile publice şi societatea civilă. Demersul vine în sprijinul persoanelor nevăzătoare din România, pentru care mediul montan a reprezentat până acum o provocare, din cauza lipsei unor infrastructuri adaptate nevoilor lor specifice de explorare şi siguranţă. Inaugurarea din Masivul Ciucaş marchează începutul unui proces extins de accesibilizare a cadrului natural din România, demonstrând că soluţiile tehnice pot fi integrate organic, fără a afecta caracterul natural al potecilor", informează DSU.

Traseul porneşte din Valea Berii, în apropiere de Fabrica de Apă din Cheia, judeţul Prahova şi urcă până la Hornul de la baza Vârfului Ciucaş.

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Sistemele de orientare sunt o combinaţie de elemente fizice tactile şi tehnologie digitală, incluzând hărţi în relief şi inscripţii Braille amplasate pe traseu pentru a oferi o reprezentare tactilă a hărţii generale şi a punctelor de interes, dar şi senzori audio inteligenţi (Sistemul StepHear). Concret, de-a lungul potecii sunt instalate sisteme care transmit automat mesaje audio pe telefoanele utilizatorilor prin aplicaţia StepHear disponibilă pe iOS şi Android. Mesajele oferă detalii în timp real despre poziţie, direcţia de deplasare şi tipul de teren.

Se recomandă ca persoanele cu deficienţe de vedere să urce pe munte însoţite. Segmentul superior al traseului, spre vârf, are anumite porţiuni mai tehnice şi nu este recomandat pentru cei cu dizabilităţi de vedere decât dacă au experienţă şi bune abilităţi fizice.

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă anunţă că metodologia şi tehnologia testate în cadrul acestui proiect pilot vor servi drept punct de pornire pentru viitoare iniţiative similare, ce vor putea fi replicate pe alte rute montane, trasee culturale, poteci tematice sau în arii naturale protejate, deschizând astfel patrimoniul turistic naţional pentru persoanele cu dizabilităţi.