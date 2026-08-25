Tancurile, cândva simbolul forței militare și printre cele mai importante arme trimise Ucrainei de aliații occidentali, au ajuns să fie ascunse în păduri și folosite tot mai rar în luptă. Dronele ieftine și greu de detectat au schimbat radical regulile războiului, iar blindatele de milioane de dolari sunt acum nevoite să-și găsească un nou rol pe câmpul de luptă. Militarii ucraineni continuă să le întrețină și să se antreneze cu ele, dar unii se pregătesc deja pentru un viitor în care tancurile ar putea fi operate fără echipaj, arată o analiză făcută de The New York Times.

Tancurile occidentale stau ascunse în pădurile Ucrainei. Ce plan au militarii pentru ele - Profimedia

Pe un perete al unui post de comandă ucrainean rulează imagini transmise în timp real de drone: unele aruncă bombe, altele supraveghează pozițiile inamice, iar o dronă terestră înaintează încet pe un drum plin de noroi. Este imaginea războiului modern. Un element lipsește însă aproape complet: tancurile, care au dat numele unuia dintre batalioanele Brigăzii 33 Mecanizate Separate.

Odinioară printre cele mai dorite arme occidentale, tancurile au ajuns să fie ascunse în păduri, unde așteaptă reparații sau ordine de luptă. Mașinăriile care au costat milioane de dolari și au fost primite cu mare fast s-au dovedit vulnerabile în fața dronelor ieftine, care domină acum câmpul de luptă. Ucraina continuă însă să le întrețină și să-și instruiască militarii pentru folosirea lor, în timp ce încearcă să găsească modalități prin care blindatele să-și recapete utilitatea.

"Practic, nu folosim aproape deloc vehicule blindate", spunea recent Oleksandr Sîrski, care până luna trecută a fost comandantul suprem al armatei ucrainene. Întrebarea, adăuga el, este cum poate fi neutralizat avantajul oferit de drone și cum pot fi readuse tancurile în prim-plan. Dezbaterea privind strategia de război a contribuit la schimbarea sa din funcție.

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Tancurile, esențiale la începutul războiului

Ucraina a început să ceară tancuri occidentale aproape imediat după invazia pe scară largă a Rusiei, în februarie 2022. La acel moment, blindatele păreau indispensabile. Aliații Kievului au ezitat să le trimită până în ianuarie 2023, când Marea Britanie, Germania și Statele Unite și-au schimbat poziția, după luni de negocieri și presiuni publice.

Brigada 33 a fost înființată, în parte, pentru a primi aceste tancuri occidentale. Însă până când blindatele au intrat efectiv în luptă, la sfârșitul primăverii acelui an, dronele ieftine provocau deja pierderi grele și puteau lovi tancurile în punctele lor vulnerabile.

Rușii au început să-și acopere tancurile cu plase și structuri metalice împotriva dronelor. "Oamenii râdeau atunci de ei și spuneau că își fac grătare. Dar se îndreptau în direcția bună", își amintește Energetyk, șeful unei echipe de mentenanță din Brigada 33.

Ucrainenii au urmat exemplul, adăugând cuști de protecție și blindaj reactiv – panouri externe care explodează la impact pentru a devia muniția. În cele din urmă, însă, ambele tabere au redus drastic folosirea blindatelor grele în atacuri.

Tancurile sunt pregătite pentru o eventuală revenire

Militarii din echipajele de tancuri trebuie să fie în permanență pregătiți, spune Fin, comandantul unei companii. Oamenii săi se antrenează, repară tancurile și sudează noi elemente de protecție. "Nu există odihnă", spune militarul în vârstă de 26 de ani.

Brigada 33 organizează exerciții cu muniție reală aproximativ o dată la două săptămâni, pentru ca militarii să nu-și piardă deprinderile. Într-o dimineață însorită, între lanuri de floarea-soarelui, soldații au poziționat un tanc și au instalat ținte la distanță.

Comandanții au stat la umbră, alături de ceilalți militari, mâncând semințe și împărțind o sticlă de un litru de Pepsi.

Yuri Kosenko, în vârstă de 57 de ani, tocmai revenise după două săptămâni petrecute într-un adăpost de pe front, pe care îl descria ca fiind umed și plin de mucegai. Nu avusese loc nicio luptă între tancuri, însă erau atât de mulţi "țânțari" – atât cei care înțeapă, cât și cei care explodează, după cum a sugerat el – încât trebuia să poarte un detector de drone chiar și până la toaletă.

Ca majoritatea militarilor intervievați, spune că nu îi lipsește lupta. A văzut deja suficient război.

"Războiul este război. Nu e nimic plăcut la el", spune soldatul, în timp ce proiectilele sunt încărcate în tanc.

Echipajul urcă în blindat și rotește tunul. Primele focuri ratează ținta. Comenzile circulă prin stația radio, iar echipajului i se cer ajustări.

Urmează alte trei proiectile. Exploziile îi fac doar pe jumătate dintre militari să tresară.

"Ați ratat", transmite comandantul prin radio.

"Știm. Vedem și noi de aici", răspunde unul dintre membrii echipajului.

Între timp, sticla de Pepsi aproape s-a golit. Șoferul tancului, Mechan, scoate clătite umplute cu carne de pui, aduse din ultima sa permisie, și le împarte colegilor.

Tancurile se ascund în păduri și tractează alte vehicule

Astăzi, Energetyk, în vârstă de 57 de ani, lucrează într-o pădure din regiunea Harkov, mult în spatele liniei frontului. Printre copaci se aud păsările, iar aerul miroase a lemn. Doar o privire atentă dezvăluie plasele de camuflaj ascunse printre copaci.

Sub ele se află tancuri Leopard fabricate în Germania, cu turelele întoarse în poziția de transport. Unele așteaptă reparații sau lucrări de mentenanță, precum schimbarea uleiului. Altele, acoperite deja de pânze de păianjen, sunt păstrate în rezervă pentru luptă, deși ordinele de a le trimite pe front nu mai vin.

Energetyk coordonează schimbarea motorului unui tanc care a trecut peste o mină și a luat foc. Un alt blindat a fost lovit de o dronă în turelă.

Pagubele nu au fost provocate în timpul luptelor, ci în timpul operațiunilor de evacuare, când tancurile tractau echipamente avariate – devenind, practic, tractoare extrem de scumpe.

Chiar și atunci, spune Archie, unul dintre militarii aflați în apropiere, tancurile pot ieși din ascunzătoare doar atunci când vremea este nefavorabilă pentru drone. Vântul, ploaia și vizibilitatea redusă le oferă o protecție suplimentară.

Archie, în vârstă de 57 de ani, nu s-ar opune revenirii în misiuni de luptă. Golden, în vârstă de 27 de ani, preferă însă ca tancurile să nu fie folosite deocamdată.

"Am ars deja într-un tanc. Pentru mine este suficient", spune el, râzând nervos în timp ce își amintește cum a supraviețuit la limită unei misiuni.

Militarii învață să ducă un altfel de război

După exercițiul cu muniție reală, Mechan și echipajul său se întorc în casa mică pe care o împart. În frigider sunt mâncăruri pregătite de soția lui. Își lasă arma, își schimbă combinezonul transpirat și bocancii plini de praf cu pantaloni scurți și sandale.

Stând pe patul său înainte să gătească găluștele cu cartofi pregătite după rețeta soției, Mechan spune că trecerea de la vechile tancuri sovietice T-64 la Leopard a fost o schimbare binevenită.

"Este ca și cum ai conduce un Mercedes sau un BMW", spune el, ridicând ambele degete mari.

Numai că acum conduce foarte rar, în special în misiuni de tractare. Le arată jurnaliștilor o filmare în care tancul său trage un vehicul ars printr-un câmp.

Se teme că, fără antrenament, își va pierde abilitățile. Tocmai de aceea, chiar și o misiune de tractare îi face plăcere, deși este periculoasă.

Dima, care doarme în patul de vizavi, pune însă la îndoială utilitatea folosirii tancurilor Leopard drept tractoare și riscul la care sunt expuși atât militarii, cât și blindatele.

"Pentru ce? Ca să recuperăm un vehicul ars?", întreabă el, neîncrezător.

Mai bine ar fi ca militarii să fie instruiți să piloteze drone, spune Dima. Mechan face deja acest lucru noaptea, exersând cu o consolă aflată lângă pat.

Pilotarea dronelor i se pare ciudată și nefamiliară, recunoaște Mechan. Dar, în opinia lui, era tancurilor se apropie de sfârșit.

Unii dintre militarii nou-recrutați în Brigada 33 nici măcar nu au atins vreodată un tanc. Printre ei se află Korzhyk, în vârstă de 33 de ani, care s-a alăturat brigăzii în 2025 și își petrece zilele reparând drone terestre într-un atelier întunecat.

Johnny, 37 de ani, comandant de grup care lucrează alături de el, a condus cândva tancuri, dar nu a ezitat când i s-a propus să se transfere la unitatea care operează drone terestre.

La volanul unui tanc, spune el, "închizi trapa, pleci și nu ai nicio idee dacă te vei mai întoarce".

Sfârșitul tancurilor?

Fin, comandantul companiei, este convins că tancurile nu vor rămâne pentru totdeauna pe marginea frontului. Noile tehnologii le-ar putea permite să se adapteze.

Poate că vor fi dotate cu inteligență artificială care să creeze sisteme de protecție sau chiar cu propriile drone capabile să intercepteze aparatele inamice, speculează el.

Înapoi la postul de comandă, Morpheus, comandantul batalionului, spune că aproximativ jumătate dintre militarii săi au fost deja recalificați ca operatori de drone.

Miza este găsirea unor modalități prin care personalul să poată fi folosit în noul tip de război, explică el, în timp ce își mișcă nervos piciorul și privește ecranele din fața sa.

Pentru ca tancurile să revină pe câmpul de luptă ar fi nevoie de o schimbare tehnologică majoră.

"Sunt convins că tancurile mai au un viitor, dar există o condiție. Cred că vor fi fără echipaj", spune Morpheus.