Hainele vechi, uitate în dulap, nu trebuie aruncate. Unele pot fi transformate în piese unicat, prin pictură pe material sau prin modele croșetate aplicate direct pe haine. De la tricouri simple până la pălării, obiectele vestimentare pot căpăta astfel un aspect complet diferit şi atractiv.

Hainele uitate în dulap nu trebuie aruncate. Asta face și Corina, transformă obiectele care au fost lăsate și uitate de mai mult timp în dulap în articole vestimentare cu adevărat deosebite. Transformă haine obișnuite în articole care nu pot fi găsite și în magazine, prin culori și modele desenate manual.

Fiecare piesă este lucrată cu răbdare, iar rezultatul este o haină sau un accesoriu care nu seamănă cu nimic din magazine. Nu doar tricourile pot fi transformate; pălăriile sau alte articole pot fi decorate în același mod. Pentru mulți oameni, aceasta a devenit o alternativă la cumpăratul de haine noi.

În loc să renunțe la ele, aleg să le personalizeze și să le ofere un aspect complet diferit. Iar acum, odată cu apropierea sezonului cald, hainele colorate și accesoriile personalizate devin tot mai căutate de cei care vor să poarte ceva diferit și original.

