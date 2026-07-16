Anunţ scurt pentru bărbaţii care nu suportă pantalonii lungi. Patronii pot să interzică, legal, angajaţilor să poarte ţinute sumare la birou. Nici stiliştii nu sunt de acord. O astfel de ţinută nu poate fi purtată oricând şi oricum.

Majoritatea angajaţilor îşi schimbă codul vestimentar când termometrele depăşesc 30 de grade Celsius şi au parte de şefi înţelegători.

"Jobul pe care îl fac îmi permite să merg şi în pantaloni scurţi. E mult mai bine!"

"La noi există un cod vestimentar, trebuie să ai pantalon lung, haine cât mai neutre. Şi la femei şi la bărbaţi. E normal să fie aşa pentru că trebuie să ai o prestanţă".

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"Nu este o problemă, fiecare se poate îmbrăca cum doreşte!", spun oamenii.

Patronii au dreptul să interzică, însă, bermudele, iar colegii, să aibă o părere fermă.

"Mi se pare foarte ciudat să vină bărbaţii în pantaloni scurţi la muncă. Pantalonii scurţi îi ţii pe tine în privat!", spun oamenii.

"Nu avem în codul muncii o reglementare clară privind ţinuta vestimentară, doar că angajatorii pot stabili tot ce ţine de regulile de disciplina muncii în regulamentul intern. Dacă în acest regulement intern este precizat foarte clar orice regulă vine cu sancţiunile disciplinare cunoscute din Codul Muncii", spune Oana Datki, specialist HR.

În Occident, creatorii de modă au găsit soluţia de compromis - costumele cu pataloni scurţi. La noi, restricţiile sunt, însă, multe.

Nici mâneca scurtă nu este recomandată vara la birou, spun specialiştii. În schimb, am putea înlocui tricoul cu o cămaşă dintr-o ţesătură naturală, cum ar fi in sau bumbac.

"Ce vreau să nu purtaţi - bermudele, mânecă scurtă, arată neelegant şi vă spun un secret - de fapt nu vă oferă un confort termic suplimentar. Pentru că în interior este frig, în exterior este cald pentru sănătatea voastră este mult mai bine să purtaţi variantele lungi şi lâna spre exemplu sau inul afară ţin răcoare şi în interior ţin de cald. Va fi o lână extrem de fină, o ţesătură uşoară", spune Adina Buzatu, creator de modă.

În Japonia, angajaţii sunt, însă, încurajaţi să renunţe la costume şi să poarte ţinute sumare la serviciu. Firmele vor să folosească mai puţin aparatele de aer condiţionat ca să reducă facturile la curent.