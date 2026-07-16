Marea Neagră devine câmp de luptă. Ucraina a bombardat în ultimele zile sute de nave de transport folosite de Rusia pentru exporturi de cereale și petrol. Operațiunea, executată exclusiv cu drone, are ca scop izolarea militară și economică a peninsulei Crimeea.

În ultimele zile, Kievul susține că a bombardat peste 100 de vapoare rusești, în Marea Azov. Pe ruta Marea Azov, Strâmtoarea Kerci și Marea Neagră circulă principalele produse de export ale Rusiei: țiței, cereale și oțel. Atacurile fac parte din campania Ucrainei de a izola Crimeea militar și economic.

"Le facem viața de nesuportat invadatorilor din peninsulă. Închidem căile de acces. Nu și căile de ieșire, nu ne atingem de podul din Crimeea. Să plece, dacă vor", explică Robert Brovdi, comandantul operațiunii Molochka.

Ca răspuns, Rusia atacă coridorul cerealelor ucrainene. 3 oameni au murit după ce o navă a fost distrusă în apropiere de Odesa.

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"Ceea ce face regimul ucrainean depășește chiar și pirateria. Pirații, cel puțin, jefuiesc și păstrează prada pentru ei înșiși. Dar, în acest caz, acest lucru nu le aduce beneficii nici lor, nici altcuiva – scopul este pur și simplu acela de a provoca pagube și de a intimida. Este terorism, pur și simplu", a spus ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov.

Turcia, pregătită să găzduiască viitoarele negocieri de pace dintre Rusia și Ucraina

Turcia, unul dintre principalii actori de la Marea Neagră, a anunțat că este pregătită să găzduiască viitoarele negocieri de pace dintre Rusia și Ucraina.

"La un moment dat, părțile au ajuns să fie pregătite și din punct de vedere psihologic pentru un armistițiu. Așa cum se spune mereu, momentul cel mai apropiat de zori este acela în care noaptea este cea mai întunecată", spune ministrul de Externe al Turciei, Hakan Fidan.

Statele NATO vor să-i ofere Kievului garanții de securitate pe termen lung, în timp ce Turcia vrea să le ofere ucrainenilor garanții maritime.

"La summitul NATO de la Ankara, în care am reafirmat acele valori și principii în care credem. Ordinea internațională bazată pe reguli, o alianță NATO care este defensivă și determinată să apere pe fiecare dintre membrii săi", spune președintele României, Nicușor Dan.

"Acest parteneriat dintre națiunile noastre nu a fost niciodată mai puternic și nu a fost mai important", au fost cuvintele lui Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA la București.

Trump pune un termen limită războiului din Ucraina

Donald Trump a anunțat un nou termen pentru încheierea războiului. Liderul de la Casa Albă crede că va pune capăt conflictului până va pleca din funcția de președinte, în ianuarie 2029.

"Vladimir, e timpul să te oprești, e timpul ca acest război să se termine. [Și ce-ți spune el?] Cred că e gata să încheie o înțelegere. [Când?] În curând. E nevoie de doi ca să dansezi tango", a declarat președintele SUA, Donald Trump.

Până la încheierea războiului, Volodimir Zelenski are noi probleme pe plan intern. Mai mulți oameni au protestat în Kiev, după ce liderul ucrainean l-a demis pe ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, după un mandat de doar 6 luni.