O instanță din Argentina i-a recunoscut pe Fede și Magui, doi peștișori aurii ținuți în condiții necorespunzătoare în vitrina unui restaurant din Buenos Aires, drept ființe simțitoare și subiecți de drept. Cei doi au fost mutați dintr-un acvariu de aproximativ 40 de litri într-un bazin de 2.500 de litri, iar susținătorii cazului consideră că hotărârea ar putea consolida protecția juridică a animalelor.

Doi peștișori ținuți în vitrina unui restaurant au primit drepturi în instanță. Decizia nemaiîntâlnită - Carlos Jose Aga

Cazul a pornit de la doi peștișori aurii expuși într-un acvariu de aproximativ 40 de litri, amplasat în vitrina unui restaurant cu specific sushi din Buenos Aires.

Acvariul era expus la lumina directă a soarelui, la zgomotul traficului și la alți factori care le puteau afecta starea de sănătate. Condițiile au atras atenția reprezentanților organizației pentru protecția animalelor Jaulas Vacias, în traducere „Cuști goale”.

Potrivit avocatului organizației, Matias Trufero, era evident că mediul în care trăiau peștii nu era potrivit. ONG-ul a depus o plângere în instanță, susținând că situația încălca Legea 14.346 din Argentina, care sancționează relele tratamente și actele de cruzime împotriva animalelor.

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Cu ajutorul unor specialiști, organizația a construit cazul și a convins instanța să dispună mutarea peștilor într-un spațiu adecvat. Reprezentanții restaurantului nu s-au opus măsurii.

Carlos Jose Aga, unul dintre experții implicați în salvarea animalelor și persoana care s-a oferit să îi adopte, a comparat situația cu ținerea a doi urși polari într-o cușcă amplasată într-o saună, pentru a ilustra cât de nepotrivite erau condițiile.

În urma hotărârii, Fede și Magui au fost mutați din acvariul de 40 de litri într-un bazin de aproximativ 2.500 de litri, amenajat la locuința lui Aga. Instanța a decis ca cei doi pești să rămână în grija noului îngrijitor.

Dincolo de relocarea lor, instanța a stabilit că Fede și Magui trebuie considerați ființe simțitoare și subiecți de drept, nu simple obiecte aflate în proprietatea cuiva.

Potrivit lui Trufero, această recunoaștere juridică permite ca animalele să fie considerate victime în cazurile de cruzime și să fie reprezentate în fața legii de persoane sau organizații. Susținătorii hotărârii cred că aceasta ar putea ajuta la protejarea altor animale ținute în condiții similare.

Avocatul a precizat că hotărârea nu înseamnă că deținerea peștilor în acvarii este ilegală. Legea interzice însă păstrarea lor în condiții care provoacă suferință, precum spațiul insuficient, lipsa hranei sau alte forme de neglijență și cruzime.

În cazul speciilor exotice pot exista și restricții suplimentare, prevăzute de legislația privind fauna sălbatică.

Decizia se înscrie într-un curent juridic prin care instanțele argentiniene au recunoscut, în anumite cazuri, drepturi unor animale, potrivit CNN. Unul dintre cele mai cunoscute exemple este cel al urangutanului Sandra.

În 2014, o instanță de apel din Argentina a stabilit că Sandra avea drepturi care trebuiau protejate, iar în 2015 o judecătoare a calificat-o drept „persoană non-umană”. În 2019, urangutanul a fost transferat la Center for Great Apes, un sanctuar din Florida.

În opinia specialiștilor implicați în cazul lui Fede și Magui, noua hotărâre ar putea deschide calea unei protecții juridice sporite pentru peștii ținuți atât în locuințe, cât și în spații comerciale.

Cei doi pești s-au adaptat la noul habitat, iar susținătorii cazului spun că decizia arată că animalele care nu își pot apăra singure interesele au nevoie de persoane și organizații care să le reprezinte în fața legii.