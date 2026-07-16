O nouă provocare periculoasă amenință vacanța de vară a copiilor: încălzirea cu microunde a jucăriilor senzoriale squishy, ca să devină și mai moi. Încălzit la extrem, gelul din ele poate să explodeze și să mutileze copiii. Cazuri grave au fost înregistrate în Europa și Australia.

"Mi-a explodat pe buze și pe ochi! Am simțit cum mi se desprindea pielea. Mi-a explodat pur și simplu în față!", povestește o copilă.

O fată de 10 ani a ajuns la spital cu arsuri grave după ce a încălzit o jucărie squishy 30 de secunde în cuptorul cu microunde. Rețelele sociale sunt pline cu asemenea victime.

"Am strâns și mi-a curs tot lichidul fierbinte pe mână", povestește aceasta.

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Pediatrii avertizează părinții – trebuie să supravegheze atent copiii dacă le cumpără astfel de jucării, folosite ca antrenament pentru dezvoltarea mișcărilor degetelor.

"Gelul polimeric din interiorul acestora se încălzește la temperaturi extrem de mari, acestea putând exploda și ajunge la nivelul feței sau la nivel tegumentar, unde, pe lângă faptul că temperatura este foarte înaltă, el se și lipește de tegument și provoacă arsuri severe, cu risc de desfigurare, cu necesar de grefe de piele", explică Ioana Codreanu, pediatru IOMC.

"Doamne ferește! Să le interzică mai bine, nu are niciun rost"

"Am fata mai mare de 15 ani și băiatul de șase și atunci, jucându-se împreună, cea mare îi spune celui mic că nu are voie să folosească jucăria la cuptorul cu microunde"

"Problema e la părinți, că dacă părinții le iau și le dau să se joace", spun oamenii.

Oricum, jucăriile moi nu sunt destinate copiilor mai mici de trei ani.

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6.000 de jucării squishy contrafăcute, care conțineau substanțe toxice periculoase, au fost confiscate recent dintr-un depozit din Marea Britanie.