Ultimul test înainte de platoul de televiziune. Cursanții celei de-a patra serii Antena Academy susțin examenul final, după trei luni în care au învățat să vorbească liber în fața camerei, să stăpânească prompterul și să facă față situațiilor de Breaking News. Emoțiile sunt mari, miza și mai mare.

Atmosferă relaxată, dar cu emoții constructive, la examenul final al cursanților Antena Academy. Deși este o zi importantă pentru cei 19 tineri înscriși în program, aceștia par încrezători și bine pregătiți, iar relațiile de prietenie formate pe parcursul cursului contribuie la un climat pozitiv.

Potrivit Nadinei Câmpean, lector în cadrul Academiei, cursanții au venit cu obiective clare - să învețe televiziune și să își construiască o carieră în domeniu. În doar trei luni, aceștia au acumulat cunoștințe practice esențiale, de la citirea prompterului până la gestionarea situațiilor de tip Breaking News, simulând activitatea reală dintr-o redacție de știri.

Examenul final este complex și include mai multe probe individuale, menite să testeze abilitățile dobândite. Reprezentanții Antena Academy susțin că accentul cade pe practică și pe dezvoltarea unor competențe reale, necesare în televiziune, într-un mediu de învățare prietenos și dinamic.

Marko Pavlovici

