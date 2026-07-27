Lecţie de supravieţuire într-o pădure din județul Brașov. 400 de curajoşi au intrat într-o cursă de-o zi şi-o noapte, cu misiuni şi pericole neaşteptate: vampirii lui Dracula.

Cursa de 16 ore a început cu mult entuziasm. Sutele de concurenţi adunaţi la start au pornit prin pădure, aproape cu mâinile goale. 30 de misiuni aveau de finalizat. Şi o sumedenie de obstacole în cale.

"Misiunile sunt multiple. Misiunea care îmi place mie cel mai mult se numește coridorul de infiltrare. Ei trebuie să meargă la tămăduitori, să ia câteva crenguțe de lemn și niște frânghii, să facă niște cruci cu ele, după care trebuie să meargă la vânători, să facă instructaj, după care trebuie să parcurgă un coridor destul de lung într-o zonă plină de vampiri, să ajungă la un vampir orb care le validează ceea ce au făcut ei înainte și le dă un token, cu el se întorc la preoți și preoții le dau o cruce cu care se pot apăra de vampiri", spune organizatorul.

Participanții și-au făcut aliați, și-au ridicat adăposturi din ce-au găsit în pădure și au căutat resurse.

Articolul continuă după reclamă

Cursa s-a încheiat odată cu răsăritul soarelui.