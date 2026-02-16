Antena Meniu Search
Evenimente în Bucureşti, marţi 17 februarie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 17 februarie 2026, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

de Redactia Observator

la 16.02.2026 , 12:09
Emeric Imre susţine un concert marţi, 17 februarie, în Berăria H din Bucureşti Emeric Imre susţine un concert marţi, 17 februarie, în Berăria H din Bucureşti - zilesinopti.ro

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 17 februarie 2026.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 17 februarie

Ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Albă ca Zăpada", la Teatrul Ţăndărică. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piesa "Club 27", la Teatrul Metropolis.

De la ora 20.00, la Apollo111 Teatrul sunteţi aşteptaţi la "Disco ’89: Cele 7 morți ale Mihaelei Runceanu", o serie de spectacole care prezintă mai multe viziuni asupra vieții și morții uneia dintre cele mai populare artiste din România comunistă: Mihaela Runceanu.

Concerte în Bucureşti, marţi 17 februarie

De la ora 19.00, la Ateneul Român, Alina Bercu susţine un recital de pian. De la ora 20.15, la Berăria H este organizat un concert tribut Michael Jackson, concert susţinut de Andrea Imparator, din Italia.

De la ora 21.00, în Control Club sunteţi aşteptaţi la un concert susţinut de duo-ul rock Second Wave.

Alte evenimente în Bucureşti, marţi 17 februarie

La AFI Cotroceni, în perioada 8 februarie - 8 martie, sunteţi aşteptaţi să vizitaţi Happy Spring Market 2026.

În Naive, de la ora 18.00 este organizat un nou eveniment din seria "Meat Experience | Live Cooking Station".

