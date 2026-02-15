Este povestea lui Andrei, un copil din Câmpia Turzii, care trăiește cu o mână pe care nu o poate folosi și cu speranța că, prin generozitatea noastră, a tuturor, va reuși să scrie, să se lege la șireturi și să apuce mâinile părinților lui. Diagnosticat cu sindrom Volkmann intrauterin la mâna dreaptă, puștiul este așteptat cât mai urgent la Viena, pentru două operații, una ortopedică și una de transplant de mușchi și piele. Îl putem ajuta donând pentru el câte un SMS de doi euro la numărul fără recurență 8848.

"Eu mă descurc mai greu. Mi-a fost foarte greu să scriu cu mâna stângă pe clasa zero, și pe clasa întâi", spune Andrei.

Andrei s-a născut prematur, la 34 de săptămâni, prin cezariană, la Cluj-Napoca. A primit scor APGAR 6/9 și imediat a fost separat de mamă și dus de urgență la Spitalul de Copii din Cluj.

"Ne-o zis că o să trimită copilul în chirurgie infantilă pentru că are membrul… Se vedea clar că mușchii-s cam atrofiați, am filmare și pe telefon, de când o ieșit din sala de operație", a declarat Gheorghe Cherejdi, tatăl lui Andrei.

Articolul continuă după reclamă

Părinții au bănuit de la început ce a provocat malformația lui Andrei dar nimeni nu le-a confirmat suspiciunea.

Şansa la o viaţă normală

"Noi am bănuit că ar fi o circulară de cordon ombilical, ștrangulat cordonul și faptul păsta i-a atrofiat mușchii, ceea ce nu mi s-a confirmat niciodată", a declarat Gheorghe Cherejdi, tatăl lui Andrei.

Confirmarea a venit acum, după șapte ani, din actele medicale adunate de părinți pentru noile operații ale lui Andrei. Diagnosticul de sindrom Volkmann înseamnă că mușchii mâinii drepte au fost supuși unei compresii severe și au rămas fără oxigen.

"Nu știam dacă urmează să-I amputeze brațul sau nu. Într-un final i-au oprit aici infecția, o ajuns să arate așa", mai spune Gheorghe Cherejdi, tatăl lui Andrei.

De-a lungul anilor, Andrei a făcut mai multe operații. Pe prima, imediat după naștere, când medicii i-au îndepărtat mușchii atrofiați.

"Când era mic o zis că, momentan, mic fiind, nu există nicio soluți de transplant de mușchi. Ce poate să îi facă la Cluj i-a făcut numai transplanturi de piele și acum efectiv de trei ani nici transplant de piele, deja îi rămâne mâna mai mică decât cealaltă", povesteşte Gheorghe Cherejdi, tatăl lui Andrei.

Deloc resemnați cu boala puștiului, părinții au căutat în acești șapte ani soluții pentru corecții chirurgicale. Așa au ajuns la Viena, la un specialist care le-a explicat că timpul nu este deloc în favoarea lui Andrei și că puștiul are nevoie de două operații.

Medicul austriac îl așteaptă pe Andrei în sala de operație, cât mai urgent. La fel de urgent ar trebui să adune și părinții banii pentru cele două operații.

"În jurul sumei de 24 de mii de euro. Normal că timpul ne presează", spune tatăl băiatului.

Pe Andrei îl puteți ajuta donind 2 Euro printr-un SMS la numarul 8848, număr fără recurență, prin plată cu cardul sau prin transfer bancar în conturile Fundației Mereu Aproape, fundație care îl are grijă pe Andrei dar și pe alți copii bolnavi.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții cronici este o măsură bună? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰