Recesiunea tehnică zguduie coaliţia. Liderii puterii s-au întâlnit la aceeaşi masă, după ce economia a intrat oficial pe minus. Social-democrații au măsurile de austeritate şi au presiune direct pe premierul Ilie Bolojan. Mai mult, PSD ia în calcul inclusiv scenariul schimbării premierului.

UPDATE - Potrivit surselor Observator, reforma administrației centrale și locale și pachetul de relansare economică au fost finalizate și vor adoptate prin OUG, în formele deja convenite cu câteva amendamente care privesc instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranța națională, educație, sănătate și cultură vor realiza economiile prin metode care vor fi stabilite conform specificului domeniului.

În ceea ce privește taxele și impozitele locale, coaliția a decis să analizeze mai multe propuneri de modificare, vizând situația apărută în urma aplicării cotelor de supraimpozitare, regimul clădirilor mai vechi de 50 de ani și persoanele cu dizabilități. A fost constituit un grup de lucru care urmează să înainteze soluțiile finale.

De asemenea, reducerea cheltuielilor cu 10% nu se va aplica în domeniile Sănătății, Educației, Apărării și ordinii publice. În cazul acestor ministere, economiile vor fi realizate prin metode adaptate specificului fiecărui domeniu.

Articolul continuă după reclamă

Tăierile din învățământul superior se vor aplica de la 1 octombrie, odată cu începerea noului an universitar.

Prima şedinţă după anunţul că economia ţării a intrat în recesiune tehnică

La ora 13:00 a început şedinţa coaliţiei de guvernare, prima şedinţă după anunţul că economia României a intrat în recesiune tehnică. A fost un moment care a crescut tensiunea în coaliţie mai ales după ce liderii PSD l-au indicat pe Ilie Bolojan drept principalul vinovat pentru această situaţie. Aceştia au vorbit chiar despre faptul că actuala coaliţie să se prăbuşească şi au vorbit chiar şi despre alegeri anticipate.

Se discută în şedinţa coaliţiei despre reforma administraţiei locale, un proiect care este blocat de mai bine de 8 luni din cauza acestor tensiuni. De altfel, Ilie Bolojan şi-ar dori ca în această săptămână să adopte o ordonanţă de urgenţă privind reforma administraţiei şi, de asemenea, tot prin ordonanţă de urgenţă să adopte şi măsurile de relansae economică. Doar că avem un blocaj la vârful coaliţiei pentru că sunt 3 miniştri din PSD care refuză să dea avizul pentru reforma administraţiei centrale şi locale.

Surse din Guvern susţin că inclusiv secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, refuză să dea avizul pentru un alt proiect, cel de reformă în cancelaria primului ministru. PSD şi-ar dori mai multe excepţii. Şi-ar dori ca profesorii, medicii şi angajaţii din MAI, MApN şi serviciile secrete să fie exceptaţi de la aceste tăieri ale cheltuielilor de personal cu 10%, iar în instituţiile în care s-a aplicat deja anul trecut această măsură să nu se mai aplice şi anul acesta.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Vi s-a agravat starea după ce aţi luat un tratament după ureche? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰