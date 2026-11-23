Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru marţi, 24 noiembrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 24 noiembrie 2026.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 24 noiembrie 2026

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Caligula", la FF Theatre, "Nebun din dragoste", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, sau "Meciul de handbal", la Teatrul Metropolis.

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De la ora 20.00 se joacă "Magnolii de oţel", la Sala Rapsodia, iar de la ora 20.30 se joacă "Cina din Surrey", la Teatrul Amzei.

Concerte în Bucureşti, marţi 24 noiembrie 2026

Napalm Death, Master, Brat şi Goatburner susţin un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00. Nicole Cherry susţine un concert la Sala Palatului, de la ora 19.30.

Kovacs susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00. Artiştii de la The Groovy Bastards lansează albumul "KVLT" prin intermediul unui concert susţinut în Expirat Halele Carol, de la ora 21.30.

Expoziţii în Bucureşti, marţi 24 noiembrie 2026

La Muzeul Naţional al Literaturii Române puteţi vizita expoziţii precum "Bauhaus - The Vision of Art" sau "Între noi".

Tot la Muzeul Naţional al Literaturii Române puteţi vizita şi expoziţia "Epifaniile lui Vasile Andru – pași într-un pelerinaj".