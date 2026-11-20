Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru sâmbătă, 21 noiembrie 2026, şi duminică, 22 noiembrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 21-22 noiembrie

Sâmbătă, 21 noiembrie 2026, ziua de teatru începe încă de la ora 15.00, când se joacă piesa "Răzbunare pe tocuri", la Restaurant Elisabeta. De la ora 16.00 se joacă piese precum "Cina de Adio", la Sala Gloria, sau "Carnagiu", la Teatrul În Culise, în timp ce de la ora 18.00 se joacă "Brâncuși, dragostea mea!", la Teatrul Amzei, "Fii cuminte, Cristofor!", la Improteca, şi "Încă nu, dar o să fie…", la Teatrul Elisabeta. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Orașul nostru", la Teatrul Excelsior, "Actul de căsătorie", la Teatrul Evreiesc de Stat, sau "Pasagerul clandestin", la Teatrul Masca.

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Duminică, 22 noiembrie 2026, ziua de teatru începe încă de la ora 11.00, când se joacă piesa pentru copii "Aladdin - Misterul lămpii fermecate", la Teatrul Coquette. De la ora 12.00 se joacă "Mickey Mouse trebuie să plece", la Teatrul Excelsior, de la ora 14.00 se joacă "Tache, Ianke şi Cadâr", la Teatrul Bulandra, de la ora 15.00 se joacă "Minciuni nevinovate", la Teatrul Elisabeta, iar de la ora 18.00 se joacă "Perfect necăsătoriţi", la Teatrul Naţional Bucureşti. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piesa "Crimă şi pedeapsă", la Teatrul Mic - Sala Atelier, dar şi "Mesia", la Teatrul Evreiesc de Stat, sau "Angajare de clovn", la Teatrul Dramaturgilor Români.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 21-22 noiembrie

Sâmbătă, 21 noiembrie 2026, avem concerte susţinute de trupa Taxi, în Berăria H, de la ora 17.00, Maria Răducanu, în Green Hours Jazz Cafe, de la ora 19.00, sau artiştii de la Alone at Parties, în Uzina Coffee, de la ora 19.00.

Duminică, 22 noiembrie 2026, avem concerte susţinute de Emeric Imre, Jimi El Laco și Mircea Vanca, în The Coffee Shop Constituţiei, de la ora 16.00, ansamblul Traffic Strings, în Sala Radio, de la ora 19.00, sau Toulouse Lautrec, în Quantic Pub, de la ora 19.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 21-22 noiembrie

În Liga Naţională de baschet masculin se joacă meciul CSO Voluntari - CSM Oradea (sâmbătă, Sala Gabriela Szabo, ora 18.00). În Liga Naţională de baschet feminin se joacă meciurile Sportul Studenţesc - FCC Baschet UAV Arad (duminică, Arena de Baschet, ora 12.00), Rapid Bucureşti - Agronomia Bucureşti (duminică, Sala Rapid, ora 14.00) şi CS Oxigen Bucureşti - CSU Politehnica Timişoara (duminică, Sala Şcolii Profesionale Speciale Nr 2, ora 14.00).

În Liga Naţională de volei masculin se joacă meciurile CSM Bucureşti - CSM Corona Braşov (sâmbătă, Sala Unirea Dobroeşti, ora 16.00), Rapid Bucureşti - CSM Arcada Galaţi (sâmbătă, Sala Rapid, ora 18.00), CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti - CS Unirea Dej (sâmbătă, Sala Politehnica, ora 18.30) şi Dinamo Bucureşti - Steaua Bucureşti (duminică, Sala Dinamo, ora 18.00).

În Liga Naţională de volei feminin se joacă meciul CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti - CSO Voluntari (sâmbătă, Sala Politehnica, ora 16.00).