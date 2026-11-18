Fumatul în maşină ar putea fi interzis dacă în autoturism se află copii sau femei însărcinate. Două parlamentare USR au depus un proiect de lege care prevede sancţiuni pentru şoferii şi pasagerii care încalcă această regulă, similare celor aplicate pentru nefolosirea centurii de siguranţă pentru copii. Iniţiatoarele proiectului avertizează că, într-un spaţiu închis precum maşina, expunerea la substanţele toxice din fumul de ţigară poate fi de până la zece ori mai mare.

"Astăzi am depus în Parlament o iniţiativă legislativă prin care ne dorim să protejăm sănătatea copiilor şi să interzicem fumatul în autovehicule în prezenţa minorilor şi femeilor însărcinate. Această iniţiativă am depus-o astăzi pentru că suntem în preajma a două zile cu o semnificaţie deosebită. Mâine celebrăm şi marcăm Ziua Naţională Fără Tutun, iar pe 20 noiembrie Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului. Vrem să tragem şi un semnal de alarmă că sănătatea copilului este deosebit de importantă, iar noi trebuie să facem tot ce ţine de noi, să completăm cadrul legislativ astfel încât aceştia să beneficieze şi să li se apere dreptul la sănătate", a declarat Adelina Dobra la Parlament.

Senatoarea a precizat că, potrivit datelor Comisiei Europene, 34% dintre români fumează, cu 10 puncte procentuale peste media europeană. La nivel mondial, aproximativ 40% dintre copii sunt expuşi fumului de tutun, a adăugat aceasta, potrivit Agerpres.

Expunerea la fumul de ţigară în maşină creşte de până la 10 ori

"Prin prezenţa acestora în autovehicule, care reprezintă spaţii închise, mici, expunerea la fumul de tutun şi anume substanţele toxice din componenţa acestuia creşte de la 5 la 10 ori ca toxicitate. Ne dorim foarte mult prin astfel de legislaţie să putem să ne asigurăm că aceşti copii au dreptul la sănătate, chiar dacă în preajma lor sunt adulţi care aleg viciul sau dependenţa în pofida dreptului copiilor. (...) În Italia, Grecia, Marea Britanie, Irlanda, Franţa, există o asemenea legislaţie, iar analizele la nivel internaţional ne arată că expunerea copiilor la fumul de tutun s-a redus pe această bucată de legislaţie cu peste 31%". (...) Proiectul legislativ depus astăzi prevede modificarea legii fumatului şi a Codului rutier, astfel încât să putem sancţiona această neglijentă a adulţilor şi expunerea copiilor la fumul de tutun şi al femeilor însărcinate prin măsuri contravenţionale similare cu nepunerea copiilor în centura de siguranţă", a argumentat Adelina Dobra.

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Fumatul în maşină, în prezenţa minorilor, ar urma să fie sancţionat contravenţional

Diana Stoica a atras atenţia asupra consumului de produse din tutun şi a celor asimilate, precizând că tot mai mulţi copii folosesc ţigări electronice sau produse de tip IQOS.

Potrivit acesteia, iniţiativa legislativă interzice fumatul într-un autovehicul în care se află un minor cu vârsta sub 18 ani sau o femeie însărcinată, încălcarea prevederilor urmând să fie sancţionată contravenţional.

"Nouă din zece cancere pulmonare sunt cauzate de fumat şi ştim cu toţii că România are în acelaşi timp şi cea mai mare mortalitate evitabilă de la nivelul Uniunii Europene. În pregătirea acestei iniţiative legislative am avut discuţii cu specialişti atât din instituţiile publice din România, Institutul Naţional pentru Sănătate Publică, Societatea de Cardiologie, Societate de Pneumologie, ONG-uri care lucrează cu copiii şi care de asemenea susţin aceste demersuri de protejare a copiilor. Şi vreau să vă spun că eu am fost şocată de momentul în care medicii, cardiologi şi pneumologi ne-au spus că, în momentul în care fumezi într-o maşină cu un copil, este ca şi cum şi acel copil ar fuma. (...) Am să vă mai dau o statistică care pe mine m-a şocat - la fiecare patru secunde în lume, o persoană moare din cauze asociate consumului de tutun şi din cele şapte milioane de persoane care mor anual din cauza consumului din tutun, 1,6 milioane sunt nefumătoare", a subliniat Diana Stoica.

Peste 1,6 milioane de nefumători mor anual din cauza fumatului pasiv

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, peste 1,6 milioane de nefumători mor prematur în fiecare an din cauza expunerii la fumul de tutun, dintre care aproximativ 65.000 sunt copii.

În cazul copiilor, fumatul pasiv este asociat cu infecţii respiratorii acute, agravarea astmului, afectarea dezvoltării pulmonare şi un risc crescut de sindrom al morţii subite la sugari. În cazul femeilor însărcinate, expunerea la fumul de tutun este asociată cu naşteri premature şi greutate mică la naştere, potrivit datelor prezentate de USR.