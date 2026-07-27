Ro-Alert în Sibiu, după ce o ursoaică de 100 de kilograme a fost zărită în curtea unui liceu din oraş

O ursoaică de 100 de kilograme a fost zărită în centrul oraşului Sibiu. Autorităţile au emis mesaj Ro-Alert avertizându-i pe locuitori asupra pericolului. La un moment dat, animalul a ajuns în curtea unui liceu din oraş, fiind solicitată prezenţa unui vânător şi a unui medic veterinar pentru tranchilizarea animalului. În cele din urmă, ursoaica a fost tranchilizată şi va fi relocată.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu a anunţat, luni dimineaţă, în jurul orei 5.00 că pe numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 a fost semnalată prezenţa unui urs în în zona Bulevardului Vasile Milea, din municipiul Sibiu.

„La faţa locului este un echipaj SMURD pentru a asigura măsurile din competenţă”, a transmis, luni dimineaţă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu.

Potrivit sursei citate, locuitorii municipiului au fost avertizaţi asupra pericolului printr-un mesaj Ro-Alert.

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„A fost semnalată prezenţa unui urs în municipiul Sibiu, strada General Vasile Milea. Evitaţi zona, rămâneţi în locuinţe! Păstraţi distanţa faţă de animal şi nu încercaţi să vă fotografiaţi cu acesta sau să îl hrăniţi”, precizează mesajul Ro-Alert.

Ursoaică în centrul oraşului

Ulterior, prezenţa animalului care gonea pe străzile din oraş a fost semnalată în curtea unui liceu din municipiu. autorităţile au solicitat prezenţa unui vânător şi a unui medic veterinar pentru tranchilizarea animalului, scrie turnulsfatului.

„Pentru siguranţa comunităţii, la faţa locului a fost direcţionat de urgenţă un echipaj de jandarmerie şi au fost informaţi reprezentanţii celorlalte instituţii cu atribuţii în domeniu”, a transmis Inspectoratul de Jandarmi Sibiu.

Autorităţile locale au decis tranchilizarea ursului ajuns în curtea instituţiei de învăţământ.

„Echipa Serviciului Situaţii de Urgenţă al Primăriei, precum şi medicul veterinar şi pădurarul din echipa firmei pe care am contractat-o pentru gestionarea acestor situaţii, sunt în teren. Se lucrează pentru imobilizarea acestuia, utilizându-se tranchilizante”, anunţă reprezentanţii Primăriei Sibiu.

Înainte de ora 7.00, autorităţile au reuşit tranchilizarea animalului, o ursoiacă de aproximativ 100 de kilograme, însă nu fără bătăi de cap, în condiţiile în care animalul a alergat tot timpul prin curtea liceului după ce a trecut prin grădina unui localnic, aşa încât era tot timpul în mişcare, meţionează sursa citată.

Animalul a fost apoi mutat într-o cuşcă şi va fi relocat.