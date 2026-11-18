A fost o noapte cu emoţii pentru mulţi dintre români. Un cutremur puternic s-a produs la ora 2 și 48 de minute, în zona seismică Vrancea. Seismul a avut o magnitudine de 5,7 pe scara Richter şi s-a simţit în 5 ţări. În România a fost perceput puternic în București, dar și în mai multe orașe din sudul și estul țării. Din cauza valului uriaș de accesări, site-ul Institutului Național pentru Fizica Pământului a cedat imediat după seism.

Pământul s-a zguduit în această dimineaţă, la ora 2 şi 48 de minute. Cutremurul de 5, 7 pe scara Richter a avut loc în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 120 de kilometri şi a durat între 5 și 10 secunde. Trepidaţiile au fost resimțite puternic în Capitală, în Pucioasa, în zona Moldovei, dar și în estul țării. Unii erau live pe tiktok, chiar în timpul cutremurului.

La Iaşi, camerele de supraveghere din trafic au surprins momentul.

"Ne-am trezit în zgomot. Eu am mai prins din astea dar sigur că e o frică". "M-a trezit, da. Aveam niste medalii in perete şi alea băteau în perete şi m-am speriat sincer". S a mișcat patul am zis că pică şifonierul. Am strigat soțul că este cutremur că și el dormea și nu am mai dormit până dimineața", au spus oamenii.

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Cutremurul a fost însoțit de un fenomen neobișnuit pentru mulți români: telefoanele mobile au început să emită alarme sonore puternice și să afișeze avertizări privind apropierea undelor seismice.

Seismul a fost urmat de zeci de apeluri la 112 în toată ţara.

În Galaţi cel puţin şase oameni au suferit atacuri de panică, iar o persoană a fost rănită după ce a fost lovită de ușa unui dulap, în timp ce încerca să iasă din locuință.

Şi în Râmnicu Sărat o femeie a fost rănită uşor după ce au căzut peste ea câteva obiecte de mobilier. În Vrancea seismul a fost surprins de mai multe camere de supraveghere.

La scurt timp după producerea cutremurului pe reţelele de socializare au început să apară mesaje alarmiste. Oamenii se tem că în curând România ar putea fi scena unui cutremur de amploare. Specialiştii ne liniştesc însă şi spun că din doi în doi ani, în Vrancea au loc astfel de cutremure cu magnitudine de 5 pe scara Richter.

"Activitatea seismică în ultima perioadă este o activitate normală pentru zona Vrancea. Normal, dacă ar fi să ne gândim dacă s-ar produce un cutremur peste 7,4 – 7,2, ar trebui să avem ceva activitate mult mai ridicată față de ce există în prezent", a afirmat Constantin Ionescu, directorul INCDFP.

Cutremurul din Vrancea, resimțit până la Istanbul

Cutremurul din România a fost simțit până la Istanbul și la aproape 600 de kilometri de epicentru. Oameni din Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, Serbia și Turcia au povestit că s-au trezit din somn şi au simțit cum li se mișcă paturile sau mobilierul. În Republica Moldova a fost activat mecanismul Celulei de criză.

"M-a trezit din somn, simțind că se mișcă salteaua și mai apoi se mișcă patul. Auzeam doar zgomotul structurilor metalice din interiorul sistemului de aerisire. Am avut șansa să fiu la etajul unu. Chestiunile au fost mai puțin violente decât colegii care stăteau la etajele superioare. Pot să spun că, cel puțin în mijlocul grupului nostru de vreo 12 persoane, da, a fost o stare de, de, da, de teamă și de nelinişte, doamnele s-au speriat în mod special, o stare de nesiguranță", a spus Dacian Palladi, consultat afaceri aflat la Chișinău.

Cele mai recente cutremure cu magnitudine similară celui de azi noapte s-au înregistrat în februarie 2023, în Gorj şi în octombrie 2018 în Vrancea.