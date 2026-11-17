Imagini zguiduitoare în centrul Capitalei! O tânără care închiriase o cameră la cel mai înalt hotel din Capitală s-a prăbuşit de la etajul 16 în plină zi, sub privirile îngrozite ale trecătorilor. Poliţiştii care anchetează moartea ei înclină spre o concluzie dramatică după ce au găsit în camera ei un indiciu important.

Tânăra, în vârstă de 29 de ani, din Ilfov, se cazase duminică la hotelul cu 23 de etaje. În camera ei, anchetatorii au găsit o scrisoare medicală despre o boală incurabilă.

În ultimii ani, şase oameni s-au sinucis la cel mai înalt hotel din Bucureşti

Femeia era cazată la etajul 16 al hotelului și a căzut de la o înălțime de peste 50 de metri. S-a prăbușit pe acel acoperiș, unde se află recepția hotelului. Reprezentanţii hotelului nu au comentat tragedia, iar angajaţii au păstrat discreţia.

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În ultimii ani, şase oameni s-au sinucis la cel mai înalt hotel din Bucureşti. Printre ei, un procuror și un parlamentar. "E la fel ca la metrou, ar trebui o siguranţă în plus", spune o tânără. În alte țări, marile lanțuri hoteliere au adoptat soluții suplimentare pentru protejarea turiştilor, inclusiv montarea ferestrelor care nu pot fi deschise.