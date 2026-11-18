Magazinele vin cu o nouă lovitură pentru bugetele noastre: patru din zece au de gând să crească preţurile chiar înainte de sărbători. Cele mai mari scumpiri sunt aşteptate la alimente.

Sărbătorile de iarnă vin cu scumpiri. Potrivit unei anchete, 38% dintre comercianți intenționează să majoreze prețurile produselor acum, la final de an. Asta în timp ce doar 3% dintre aceștia spun că ar putea să reducă prețurile.

Cele mai mari creșteri de prețuri sunt așteptate la produsele alimentare. Reprezentanții comercianților spun că am putea avea parte de scumpiri care pornesc de la 2-3% și pot ajunge până la 20-30%.

Aceste creșteri de prețuri se suprapun peste scumpirile deja existente. Dacă ne uităm la datele oficiale, alimentele s-au scumpit în ultimul an cu 3%. Este însă doar o medie, pentru că există produse la care creșterile au fost mult mai mari. Spre exemplu, cafeaua s-a scumpit cu 13%, ouăle cu 11%, iar laptele și uleiul cu 8%.

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Ne așteaptă scumpiri și la fructe și legume, mai ales că urmează să importăm cantități din ce în ce mai mari. Comercianții spun că nu au de ales și că trebuie să majoreze prețurile din cauza costurilor tot mai ridicate cu carburanții și energia. În plus, aceștia nu se așteaptă la vânzări record de sărbători. În schimb, clienții spun că vor căuta promoțiile și că vor încerca să fie mai cumpătați în perioada sărbătorilor.