Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru miercuri, 18 noiembrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 18 noiembrie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 18 noiembrie

De la ora 18.30 se joacă piesa "Oameni, Locuri, Lucruri", la Teatrul Mic, în timp ce de la ora 19.00 se joacă piese precum "Nunta perfectă", la Restaurant Elisabeta, sau "Marele cutremur", la Teatrul Dramaturgilor Români.

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Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Felix nu mai visează", la Teatrul Infinit, sau "Tristețe și bucurie în viața girafelor", la Teatrul Excelsior, în timp ce de la ora 19.30 se joacă "Singură acasă", la Sala Dalles, sau "Biedermann și Incendiatorii", la Teatrul Actorilor.

Concerte în Bucureşti, miercuri 18 noiembrie

Cvartetul Elevation susţine un concert de jazz la Ateneul Român, de la ora 19.00. Leyah susţine un concert în Control Club, de la ora 19.00. Artiştii de la Publika susţin un concert în The Pub Universităţii, de la ora 20.00.

Formaţia franceză Aephanemer susţine un concert în Quantic Pub, de la ora 20.00. Anais Văcariu lansează albumul "Weeping Hearts" prin intermediul unui concert susţinut în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00. Trupa Cargo susţine un concert în Berăria H, de la ora 20.00.

Expoziţii în Bucureşti, miercuri 18 noiembrie 2026

La Muzeul Naţional al Literaturii Române puteţi vizita expoziţii precum "Bauhaus - The Vision of Art", "Între noi" sau "Epifaniile lui Vasile Andru – pași într-un pelerinaj".

La Teatrul Naţional Bucureşti puteţi vizita expoziţii precum "KHER: Între cuvinte și imagini" sau "Arta vieții – Afișul Art Nouveau în Ungaria (1895–1914)".