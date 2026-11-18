Donald Trump și Vladimir Putin și-au dat mâna azi, sub privirile lui Xi Jinping, înaintea banchetului oficial de la summitul APEC din China. Înainte de întâlnirea istorică dintre cei trei, programată pentru mâine dimineață, ora României, Putin a atacat Occidentul și a vorbit despre "declinul umilitor al Europei". Liderul rus a numit puterile occidentale "foste hegemone" și a declarat că sancțiunile împotriva Rusiei au eșuat.

Trump și Putin au dat mâna sub privirile lui Xi Jinping în China - Profimedia

În timp ce consilierul de politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, a spus că Putin şi Trump ar putea avea ocazia să-şi vorbească informal de mai multe ori în marja summitului, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că este puţin probabil ca cei doi să aibă timp de negocieri bilaterale lungi în China.

Putin și Trump s-ar putea întâlni informal la summit

Peskov a spus totuşi că Putin şi Trump ar putea să poarte discuţii în marginea evenimentului: un schimb de opinii cu privire la conflictele din Ucraina şi Iran, dacă ar avea ocazia să discute tête-à-tête.

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În discursurile susținute în deschiderea summitului APEC, de la Shenzhen, Xi Jinping a promis să combată protecționismul comercial, iar Vladimir Putin a criticat Occidentul. Cei doi au pregătit astfel terenul pentru o întâlnire cu mize majore, la care va participa și Donald Trump. Reuniunea va avea loc mâine dimineață, de la ora 8:30, ora României.

Cei trei ar putea discuta despre războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei și despre războiul purtat de SUA în Iran, precum și despre alte subiecte sensibile, precum comerțul, inteligența artificială și armele nucleare.

Reuniunea a provocat îngrijorare în unele capitale europene și asiatice, care se tem că cele mai mari puteri militare ale lumii le-ar putea ignora interesele.

Întâlnirea a fost comparată cu Conferința de la Ialta din 1945, când Statele Unite, Marea Britanie și Uniunea Sovietică au împărțit lumea în sfere de influență și au pus bazele ordinii mondiale de după cel de-Al Doilea Război Mondial. Momentul a devenit un simbol al acordurilor impuse de marile puteri țărilor mai mici.

Kremlinul a respins comparațiile. Le-a numit "jocuri ale politologilor", dar a afirmat că întâlnirea va avea un impact major asupra problemelor și relațiilor internaționale. Și Beijingul a transmis că reuniunea va contribui la promovarea păcii mondiale.

Putin şi Xi s-au unit să critice Occidentul

Cei doi și-au susținut discursurile cu câteva ore înainte ca Trump să aterizeze în China. Xi l-a întâmpinat pe Trump la aeroport, un gest fără precedent față de un lider străin aflat în vizită. A fost o replică în oglindă față de primirea de care a avut parte în SUA, în septembrie. "China este o țară care pune preț pe etichetă și are tradiția de a răspunde gesturilor de curtoazie", a explicat Xi.

În discursul său de deschidere, el a îndemnat la susținerea unui "comerț liber și deschis", încercând să prezinte China drept un partener stabil pe scena internațională, în contrast cu Statele Unite, care au impus taxe vamale grele și au adoptat o politică externă dură sub conducerea lui Trump.

Declarațiile lui Xi au venit după ce Washingtonul a anunțat noi restricții privind accesul Chinei la cipurile avansate pentru inteligență artificială produse de companii precum Nvidia, măsură care ar putea complica și mai mult fragilul armistițiu comercial dintre Washington și Beijing. China a promis că va da un răspuns.

"Trebuie să apărăm cu fermitate sistemul comercial multilateral bazat pe reguli, organizat în jurul Organizației Mondiale a Comerțului, și să susținem comerțul și investițiile libere și deschise", a mai spus Xi.

Occidentul acuză că modelul economic al Chinei favorizează exporturile și industria, în loc să stimuleze consumul intern, ceea ce contribuie la dezechilibrele comerciale globale și duce la excedente comerciale anuale de peste 1.000 de miliarde de dolari pentru Beijing.

China se apără, susținând că modelul său de creștere economică este potrivit pentru o economie care încearcă încă să ajungă din urmă cele mai bogate țări ale lumii.

Washingtonul, Bruxellesul și alte capitale sunt însă îngrijorate că Beijingul domină lanțurile de aprovizionare, ceea ce îi oferă un instrument de influență geopolitică, iar prin asta China amenință industriile și locurile de muncă din Occident.

Xi a declarat că Beijingul va continua să investească în industrie și în noile tehnologii. În plus, a spus că a doua economie a lumii va reduce taxele vamale și își va deschide și mai mult piețele, respingând protecționismul.

"Mesajul său va avea probabil ecou în multe țări din Sudul Global și consolidează eforturile Beijingului de a-și prezenta strategia tehnologică drept o alternativă la cea a Washingtonului", a explicat pentru Reuters analistul politic George Chen.

Putin, care a luat cuvântul după ce Ucraina a anihilat practic traficul rutier pe podul Kerci, o lovitură majoră pentru Moscova, a urcat pe scenă după Xi și a susținut un discurs în care a descris puterile occidentale drept "foste hegemone".

Liderul rus a transmis că Europa se află într-un "declin umilitor" și că sancțiunile impuse Rusiei după invadarea Ucrainei au avut un efect opus celui urmărit.

"Experiența a arătat că instrumentele tradiționale de dominație economică și de constrângere de facto și-au pierdut în mare măsură eficiența, precum și o bună parte din puterea de intimidare", a declarat Putin.

"Deși sancțiunile, taxele vamale și restricțiile la export pot avea în continuare un anumit efect de descurajare, acestea nu sunt capabile să oprească creșterea economică, cu atât mai puțin să distrugă economiile concurenților", a mai subliniat Putin.

Liderul rus a mai vorbit despre o lume "turbulentă", dar a afirmat că neînțelegerile pot fi rezolvate prin dialog, "la masa negocierilor". "Prin urmare, mă aștept ca viitoarea întâlnire trilaterală să aducă beneficii potențiale importante", a declarat Putin,