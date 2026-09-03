Transfăgărăşanul se închide sâmbătă. Circulaţia, oprită timp de 11 ore pentru triatlon

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunţă că sâmbătă, 5 septembrie, Transfăgăraşanul va fi închis timp de 11 ore pentru desfăşurarea competiţiei de triatlon “Transfier 2026”.

Restricţii pe Transfăgărăşan, sâmbătă: circulaţia va fi oprită 11 ore pentru desfăşurarea unui triatlon - Arhiva Observator

Astfel, circulaţia rutieră va fi închisă temporar, în intervalul orar 07:00 – 18:00, pe drumul naţional DN 7C, sectorul cuprins între km 62+100 (Baraj Vidraru) şi km 116+808 (Bâlea Lac).

„Sâmbătă, 5 septembrie 2026, circulaţia rutieră pe drumul naţional DN 7C, sectorul cuprins între km 62+100 (Baraj Vidraru) şi km 116+808 (Bâlea Lac), va fi închisă temporar, în intervalul orar 07:00 – 18:00. Restricţia este necesară pentru desfăşurarea competiţiei sportive de înot, ciclism şi alergare TRANSFIER 2026”, anunţă CNAIR într-o postare pe Facebook.

Măsura de închidere va fi instituită de către organizator, cu sprijinul echipajelor din cadrul Poliţiei Rutiere.

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CNAIR roagă conducătorii auto să circule prudent şi să respecte semnalizarea instituită temporar.

Aproximativ 300 de sportivi din 11 ţări vor lua startul, sâmbătă, în cea de-a 11-a ediţie Transfier, unul dintre cele mai spectaculoase triatloane din România. Înotul în Lacul Vidraru, ciclismul pe Transfăgărăşan şi alergarea în zona Barajului Vidraru compun un traseu devenit deja emblematic pentru comunitatea de triatlon, după cum susţin organizatorii.

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