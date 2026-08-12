Oraşul în care părinţii pot primi 850 de lei pe lună dacă copiii nu au prins loc la creşă

Părinţii din Braşov ai căror copii nu au obținut un loc în creșele publice pot primi 850 de lei pe lună, iar banii pot fi folosiţi pentru plata unei creșe private sau poate fi acordat sub forma indemnizației pentru bunicii care au grijă de nepoți.

Banii sunt acordați de Primăria Brașov, prin Direcția de Asistență Socială, și pot fi folosiți pentru plata serviciilor oferite de o creșă particulară. Există și o a doua variantă. În condițiile prevăzute de program, sprijinul financiar poate fi acordat sub forma unei indemnizații pentru bunicii care au grijă de nepot sau nepoți, scrie Radio România Braşov.

Cine poate beneficia de cei 850 de lei

Programul se adresează familiilor care nu au obținut un loc pentru copil în sistemul public de educație antepreșcolară.

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"Pentru o familie tânără, lipsa unui loc la creșă poate deveni o problemă serioasă. Părinții trebuie să se întoarcă la serviciu și au nevoie de o soluție sigură pentru copil", a declarat Lucian Pătrașcu, viceprimarul municipiului Brașov.

Primăria construiește noi creșe

Sprijinul financiar este acordat în paralel cu extinderea rețelei publice de creșe. În ultimii doi ani, numărul locurilor disponibile în creșele din Brașov a fost suplimentat cu aproximativ 400 de locuri, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean.

În prezent, sunt în construcție trei creșe noi, în Tractorul, Bartolomeu și Stupini. Un alt proiect prevede amenajarea unei creșe cu șase grupe pe strada Panselelor, într-o clădire existentă care urmează să fie recompartimentată.

Până când noile locuri vor fi disponibile, Primăria Brașov continuă programul prin care familiile eligibile pot primi cei 850 de lei lunar.

Unde se găsesc condițiile și actele necesare

Părinții pot consulta condițiile de eligibilitate, lista documentelor necesare și procedura de acordare a sprijinului pe site-ul Direcției de Asistență Socială Brașov, la secțiunea dedicată ajutorului financiar pentru educația antepreșcolară.