Mai bine de 35% dintre români au folosit transportul public ca principal mod de transport, în 2025. Procentul reiese dintr-un clasament Eurostat. De asemenea, mergem mult pe jos: aproape un sfert dintre cei de peste 16 ani din ţara noastră au spus că merg pe jos mult, depăşiţi doar de bulgari, cu 27.7%.

În 2025, aproape 62% din populaţia de peste 16 ani a UE a folosit un autovehicul, motocicletă sau moped ca principal mijloc de transport. Numerele sunt mult mai reduse când vine vorba de transportul în comun (19.4% la nivel UE), 11.4% (mers pe jos). Doar 6% au indicat bicicleta ca principal mijloc de transport, cu Olanda campioană la acest capitol.

Cei care sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială se bazează în primul rând pe transportul în comun şi pe mersul pe jos. Aproape o treime din populaţia din oraşele mari foloseşte cu precădere transportul public. Procentul scade sensibil în oraşele mai mici, în suburbii şi la ţară. Cam jumătate dintre orăşeni folosesc maşina personală, în vreme ce oamenii care trăiesc la sat se deplasează cu automobilul în doar 25 la sută din cazuri.

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Unde se situează România

România are cea mai mare pondere din UE a persoanelor care utilizează transportul public ca principal mijloc de deplasare: 35,2% şi, totodată, cea mai mică pondere din UE pentru utilizarea autovehiculelor private ca principal mijloc de deplasare: 34,4%.

Mersul pe jos este al doilea cel mai important mijloc de deplasare în România, cu 24,7%, a doua cea mai mare valoare din UE, după Bulgaria şi cu câteva procente deasupra Letoniei.

Transportul public este predominant în orașe, unde ajunge la 50,6%.

Persoanele expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială folosesc mersul pe jos într-o proporție mult mai mare decât celelalte persoane (39,2% față de 19,7%).

Datele folosite de Eurostat sunt aferente anului 2025, iar indicatorul vizează populația de minimum 16 ani.