Inflația anuală a urcat la 4% în luna octombrie, atât în zona euro, cât și la nivelul Uniunii Europene, față de 3,8% în septembrie. România se menține pe primul loc în UE în ceea ce privește rata anuală a inflației, conform datelor publicate miercuri de Eurostat, relatează Agerpres.

România, din nou în fruntea clasamentului inflației din UE. Ce arată cele mai recente date Eurostat - Profimedia

Luna trecută, ţările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflaţiei au fost: Suedia (0,6%), Cehia şi Danemarca (ambele cu 2,1%). La polul opus, s-au situat România (7%), Lituania (6,1%) şi Bulgaria (5,9%).

Comparativ cu situaţia din septembrie 2026, rata anuală a inflaţiei a scăzut în nouă state membre, a rămas stabilă în două şi a crescut în 16 ţări membre, inclusiv în România (de la 6,5% până la 7%).

În cazul României, datele publicate anterior de Institutul Naţional de Statistică (INS) aratau că rata anuală a inflaţiei a continuat să crească şi în luna octombrie şi a ajuns la 6,9%, de la 6,6% în septembrie.

Articolul continuă după reclamă

"Este a doua lună consecutivă în care inflaţia anuală îşi continuă creşterea şi atinge nivelul de 6,9%. Astfel, rata anuală a inflaţiei, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 6,94%, cele mai mari creşteri de preţuri înregistrându-se şi de această dată tot la servicii, 11,23%. În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 7,66%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 3,07%", se arată în comunicatul de la Statistică.

În octombrie, preţurile au fost mai mari cu 0,82% faţă de septembrie 2026. Rata inflaţiei de la începutul anului (octombrie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 6,3% în timp ce rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2025 - octombrie 2026) faţă de precedentele 12 luni (noiembrie 2024 - octombrie 2025) a fost 9%.

"Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC) - indicator pentru determinarea inflaţiei la nivelul statelor membre ale UE - în luna octombrie 2026 comparativ cu luna septembrie 2026 a fost 100,96%. Rata anuală a inflaţiei în luna octombrie 2026 comparativ cu luna octombrie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 7%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2025 - octombrie 2026) faţă de precedentele 12 luni (noiembrie 2024 - octombrie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 8,3%", precizează sursa citată.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 6,1%, de la 5,5% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026 şi anticipează că aceasta va coborî la 3,4% la sfârşitul lui 2027, faţă de 2,9% anterior, potrivit datelor prezentate în luna august de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

În Minuta şedinţei de politică monetară a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) din 8 octombrie 2026, banca centrală arăta, însă, că rata anuală a inflaţiei va creşte până la sfârşitul anului 2026, urmând să depăşească nivelul de 6,1% anticipat în prognoza din august, pe fondul scumpirii combustibililor şi energiei, al majorării cotaţiilor materiilor prime şi al evoluţiei cursului de schimb.