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Românii nu mai fac copii: naşterile, în scădere faţă de anul trecut. Au crescut şi decesele

Românii nu mai fac copii: naşterile, în scădere faţă de anul trecut. Au crescut şi decesele Românii nu mai fac copii: naşterile, în scădere faţă de anul trecut. Au crescut şi decesele - Profimedia
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Numărul naşterilor a scăzut, în aprilie 2026, atât faţă de luna aprilie 2025, cât şi faţă de luna precedentă (martie 2026), iar numărul deceselor înregistrate a crescut faţă de luna aprilie 2025, dar este în scădere faţă de luna precedentă (martie 2026), anunţă Institutul Naţional de Statistică (INS).

Sporul natural s-a menţinut negativ (-8758) în luna aprilie 2026, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,8 ori mai mare decât cel al născuţilor-vii.

De asemenea, s-au înregistrat certificate de naştere pentru 10655 copii, în aprilie, în scădere cu 27 (-0,3%) faţă de luna martie 2026. Numărul certificatelor de deces înregistrate în luna aprilie 2026 a fost de 19413 (10023 pentru persoane de sex masculin şi 9390 pentru persoane de sex feminin), mai puţin cu 1353 decese faţă de luna martie 2026, ceea ce reprezintă o scădere de 6,5% (-6,4% persoane de sex masculin şi -6,7% persoane de sex feminin). Numărul de certificate de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub 1 an în luna aprilie 2026 a fost de 61, în creştere cu 2 faţă de luna martie 2026.

INS arată că sporul natural s-a menţinut negativ (-8758) în luna aprilie 2026, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,8 ori mai mare decât cel al născuţilor-vii.

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În luna aprilie 2026, 42,0% (8154 decese) din totalul numărului de decese s-au înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani şi peste, 28,0% (5428 decese) la persoanele de 70-79 ani şi 16,0%, reprezentând 3098 decese, la persoanele în vârstă de 60-69 ani. La polul opus, cele mai puţine decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani (81 decese), 5-19 ani (45 decese) şi 20-29 ani (84 decese).

În acelaşi timp, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat, în aprilie, 6693 căsătorii. Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi prin acordul soţilor (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 2194 în luna aprilie 2026.

Numărul certificatelor de naştere pentru născuţi-vii înregistrat în luna aprilie 2026 a fost mai mic cu 726 (-6,4%) comparativ cu aceeaşi lună din anul 2025, potrivit datelor INS.

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Numărul certificatelor de deces înregistrat în luna aprilie 2026 s-a mărit cu 87 (+0,5%) faţă de luna aprilie 2025, iar cel pentru copiii cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 4 mai mare în luna aprilie 2026 decât aceeaşi lună din anul 2025.

Sporul natural a fost negativ atât în luna aprilie 2026 (-8758 persoane) cât şi în luna aprilie 2025 (-7945 persoane). În luna aprilie 2026, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 9.706 persoane (4961 persoane de sex masculin şi 4745 persoane de sex feminin), iar în mediul rural decesul a 9.707 persoane (5062 persoane de sex masculin şi 4645 persoane de sex feminin).

Comparativ cu aceeaşi lună din anul 2025, numărul deceselor înregistrate a crescut cu +1,8% în mediul urban (+0,4% în cazul persoanelor de sex masculin şi +3,4% în cazul persoanelor de sex feminin) şi a scăzut cu -0,9% în mediul rural (-0,7% în cazul persoanelor de sex masculin şi -1,1% în cazul persoanelor de sex feminin), arată INS.

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