Starea traficului, 24 iulie 2026. Trafic îngreunat pe DN 7, din cauza unui accident
Traficul se desfăşoară cu dificultate pe DN 7, din cauza unui accident - Facebook/Politia Romana
Reprezentanţii Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române au oferit noi detalii despre starea traficului din România, vineri, 24 iulie 2026.
Conform reprezentanţilor INFOTRAFIC, avem trafic îngreunat pe Drumul Naţional DN 7 Râmnicu Vâlcea - Sibiu, în apropierea localităţii Călimăneşti, judeţul Vâlcea, din cauza unui accident.
Primele informaţii de la faţa locului arată că a avut loc o coliziune între un autoturism și un ansamblu rutier. În urma accidentului, nu sunt persoane care să necesite îngrijiri medicale.
Se estimează reluarea circulației rutiere în condiţii normale după ora 08.30.
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