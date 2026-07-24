Starea traficului, 24 iulie 2026. Trafic îngreunat pe DN 7, din cauza unui accident

„Ne jucăm cu moartea!”. Podul parțial prăbușit din Grecia pe care încă se circulă zilnic

„Ne jucăm cu moartea!”. Podul parțial prăbușit din Grecia pe care încă se circulă zilnic 24.07.2026

Fenomenul El Nino evoluează îngrijorător. Până când ne-am putea confrunta cu fenomenele meteo extreme

Fenomenul El Nino evoluează îngrijorător. Până când ne-am putea confrunta cu fenomenele meteo extreme 22.07.2026