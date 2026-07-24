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Starea traficului, 24 iulie 2026. Trafic îngreunat pe DN 7, din cauza unui accident

Traficul se desfăşoară cu dificultate pe DN 7, din cauza unui accident Traficul se desfăşoară cu dificultate pe DN 7, din cauza unui accident - Facebook/Politia Romana
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 24.07.2026, 08:05 | Modificat la 24.07.2026, 08:04

Reprezentanţii Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române au oferit noi detalii despre starea traficului din România, vineri, 24 iulie 2026.

Conform reprezentanţilor INFOTRAFIC, avem trafic îngreunat pe Drumul Naţional DN 7 Râmnicu Vâlcea - Sibiu, în apropierea localităţii Călimăneşti, judeţul Vâlcea, din cauza unui accident.

Primele informaţii de la faţa locului arată că a avut loc o coliziune între un autoturism și un ansamblu rutier. În urma accidentului, nu sunt persoane care să necesite îngrijiri medicale.

Se estimează reluarea circulației rutiere în condiţii normale după ora 08.30.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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stare trafic 24 iulie 2026
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