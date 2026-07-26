Razie de amploare aseară în Capitală! Poliţiştii au oprit fiecare maşină care le-a ieşit în cale, în căutarea şoferilor care s-au urcat la volan băuţi sau drogaţi. Au avut parte şi de o misiune ca în filme - un bărbat a refuzat să oprească la semnalele lor şi a luat-o la goană prin oraş. Cursa s-a oprit abia după cinci kilometri. Nici trotinetiştii n-au scăpat - doi tineri au fost amendaţi.

Alarma s-a dat aproape de miezul nopţii. Un şofer i-a pus pe jar pe poliţiştii din Capitală, după ce a refuzat să oprească la semnalele lor. A urmat o cursă nebună cu autospeciala pe urmele sale, care s-a încheiat după cinci kilometri, când individul a dat peste un câine. În urma impactului, animalul a murit. Agenţii l-au încătuşat.

Bărbat: "De ce v-aţi luat după mine?"

Poliţist: "Pentru că ne-aţi alergat 5 km."

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Bărbat: "Nici nu v-am văzut!"

Poliţiştii i-au reţinut permisul şi l-au testat pentru consumul de alcool şi droguri. Ambele rezultate au fost negative.

Un şofer s-a urcat drogat la volan

Controalele au scos la iveală situaţii grave. Un şofer a ajuns la INML, după ce s-ar fi urcat drogat la volan.

Pe numele lui a fost deschis un dosar penal şi, dacă rezultatele analizelor confirmă consumul de substanţe, riscă până la cinci ani de închisoare.

Alt şofer s-a urcat băut la volan

Un alt conducător auto a rămas fără permis, după ce a fost testat cu aparatul etilotest.

"Facem un apel la toţi conducătorii de autovehicule să nu conducă sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive, pentru că se pun în pericol atât pe ei, cât şi pe ceilalţi participanţi la trafic" a declarat Claudiu Costea, purtător de cuvânt al Brigăzii Rutiere.

Tineri pe trotinete, opriţi de autorităţi

În timpul raziei, agenţii au oprit şi patru tineri, printre care şi minori, care circulau câte doi pe trotinete electrice închiriate. Cei care manevrau vehiculele au fost amendaţi cu câte 432 de lei.

"În termen de 15 zile achitaţi 216 lei. Fiind minor" i-a spus poliţistul.

Anul trecut, peste 2.500 de oameni au ajuns la spital răniţi în accidente cu trotinete electrice. Iar în prima parte a anului 2026, statisticile indică cel puţin şapte persoane care şi-au pierdut viaţa în astfel de circumstanţe.