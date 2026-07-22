Cremşnitul este pe primul loc la vânzări în multe cofetării. În era în care deserturile coreene şi îngheţata chinzească cuceresc reţelele sociale, prăjitura bunicilor şi mamelor încă rezistă concurenţei.

Apărut pentru prima dată într-o carte cu reţele de la noi din ţară acum 90 de ani, cremşnitul încă farmecă generaţii. Clasic, la tavă sau reinterpretat, la pahar, într-o variantă la modă, se bazează pe acelaşi vino-ncoa: foile rumenite și crema de vanilie.

"Cremşnitul este o prăjitură clasică, tradiţională. Este una dintre cele mai vândute şi cerute de clientii noştri", a spus Anca Mihoc, reprezentant cofetărie.

"Am încercat să păstrăm reţeta originală cu o cremă cu vanilie", a afirmat Lapadat Raluca Aurora, reprezentant cofetărie.

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Gustul lui aduce amintiri din copilărie, aşa că nu-i de mirare. Este campion la vânzări în cofetăriile din multe oraşe.

"Era o prajitură pe care o gătea mama, aş mânca şi zilnic". "Îmi place foarte mult cremşnitul, mai ales reţeta bunicii". "Cumpărăm destul de des, într-un timp chiar cumpăram săptămâmal. De mici suntem crescuţi cu cremşnit", au spus oamenii.

Ca să atragă şi adolescenţii care se inspiră de pe reţelele sociale, cofetarii au modernizat cremşnitul. Îl vând şi la pahar, cum cere moda din social media.

"Avem în două variante, varianta de monoporţie şi varianta la caserolă la 500 de grame. E 20 la monoporţie, 50 de lei la caserolă", a afirmat Anca Mihoc, reprezentant cofetărie.

Fascinaţia pentru cremşnit a creat şi reţete paralale. Cu căpşuni, zmeură, vişine, nuci sau varianta cu biscuiţi în locul blatului din foi.