Tragedie ieri, în municipiul Adjud din judeţul Vrancea. Un bărbat a murit după ce un mal de pământ s-a prăbuşit peste el. Evenimentul s-a petrecut în timp ce tânărul de 21 de ani săpa pentru a face un puţ de apă. Victima a rămas blocată la o adâncime de aproximativ cinci metri, iar salvatorii au acţionat pentru extragerea sa. Din păcate, acesta a suferit răni atât de grave încât nu a mai putut fi salvat.

O persoană a fost surprinsă, joi, sub un mal de pământ, în timp ce săpa un puţ. Incidentul s-a produs în judeţul Vrancea.

"Pompierii militari din cadrul Secţiei de Pompieri Adjud intervin în aceste momente pentru salvarea unei persoane surprinse de un mal de pământ, în timp ce efectua lucrări de săpare a unui puţ", anunţă, joi, ISU Vrancea.

La locul evenimentului acţionează o autospecială de intervenţie, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru intervenţie şi salvare de la înălţimi, un container multirisc, precum şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

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Intervenţia este în plină desfăşurare.