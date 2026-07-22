Evenimente în Bucureşti, joi 23 iulie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru joi, 23 iulie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Meciul de fotbal dintre FCSB şi FK Auda se joacă joi, 23 iulie, de la ora 20.45, pe Stadionul Steaua - Facebook/FCSB

Joi, 23 iunie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 23 iulie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 23 iulie

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În cadrul InLight Theater Festival 2026, de la ora 20.30, la Teatrul Amzei avem "Felix nu mai visează".

De la ora 19.30, la Teatrul Roşu se joacă piesa "Divorţ în ziua nunţii".

Concerte în Bucureşti, joi 23 iulie

Kadjavsi & Plant susţin un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00. În The Coffee Shop Constituției, tot de la ora 19.00, Ştefan Orfescu susţine un concert alături de Sorin Antonie şi Doru Diaconu.

De la ora 20.00, în J’ai Bistrot sunteţi aşteptaţi la "Macanache silent concert". Trupa Baba Novak susţine un concert în The Pub – Universității, de la ora 20.00, Ionel Tudorache susţine un concert, alături de taraful său, pe terasa Berăria H, de la ora 20.15, iar Tiberiu Albu şi Mirel Cumpănaș susţin un concert pe terasa Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, joi 23 iulie

De la ora 20.45, pe Stadionul Steaua se joacă meciul de fotbal dintre FCSB şi FK Auda, din prima manşă a turului II preliminar din UEFA Conference League.