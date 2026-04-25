Video Studiu: Aproape jumătate din mamele din România se tem să explice pauzele din CV

Mamele din România revin cu greu la muncă. Unele de dragul copiilor, altele din cauza angajatorilor. Un studiu la care au participat 700 de femei din toată țara arată că aproape jumătate dintre ele se tem să le explice angajatorilor de ce au o pauză în CV. Nu pentru că n-ar avea un motiv bun, ci pentru că se tem să nu pară mai puțin valoroase profesional. 

de Nadina Câmpean

la 25.04.2026 , 20:04

Pauza durează, în medie, trei ani. Cel mai des, explicaţia lor e că au stat acasă să aibă grijă de copil. Altele s-au oprit din cauza problemelor de sănătate, a burnout-ului sau a unei relocări.

Iar când vor să revină la serviciu, primul obstacol de care se izbesc e lipsa unei creșe sau grădinițe pentru cel mic. Iar bonele şi grădiniţele private depăşesc bugetul unei familii cu venituri medii.

În plus, mai mult de jumătate dintre femeile cu studii superioare spun că se simt "învechite" profesional, deși au o diplomă. Și tot atâtea recunosc că interviul de angajare le provoacă anxietate.

Din studiu mai reiese o inegalitate clară între orașe și sate. Doar una din trei femei din mediul rural poate merge la un curs de dezvoltare profesională, față de șapte din zece în orașe.

