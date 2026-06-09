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10 iunie, Sfântul Mucenic Timotei. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Sfântul Mucenic Timotei este prăznuit pe 10 iunie Sfântul Mucenic Timotei este prăznuit pe 10 iunie - doxologia.ro
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 09.06.2026, 10:29 | Modificat la 09.06.2026, 10:31

Miercuri, 10 iunie, este prăznuit Sfântul Mucenic Timotei, episcopul Prusei, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Mucenic Timotei a trăit în timpul Împăratului Iulian Apostatul. Conform crestinortodox.ro, pentru sfinţenia sa, Sfântul Mucenic Timotei a primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni. Din minunile sale amintim momentul în care a ucis un balaur care îi omora pe călătorii de pe un drum ce ducea la Prusa. I-a aruncat balaurului în gură un acoperământ cu care se acoperea Euharistia din Sfântul Altar. 

De asemenea, Sfântul Mucenic Timotei a înviat pe un împărat cu numele Areta şi a întors de la moarte la viaţă pe o împărăteasă care slujea idolilor, minune în urma căreia împărăteasa a devenit creştină.

Sfântul Mucenic Timotei a fost aruncat în temniţă din porunca Împăratului Iulian Apostatul. Chiar şi în temniţă fiind, credincioşii veneau la el ca să asculte învăţătura sa. Împăratul Iulian, auzind că şi legat Sfântul Timotei îl propovăduieşte pe Hristos, a poruncit să i se taie capul. Sfântul Timotei a trecut la cele veşnice în 362.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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