10 iunie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 10 iunie de-a lungul timpului.

Pe 10 iunie 1959 s-a născut fotbalistul şi antrenorul italian de fotbal Carlo Ancelotti - Profimedia

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 10 iunie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 10 iunie

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Pe 10 iunie 1415 se face prima mențiune documentară a funcției de "spătar" în Țara Românească. Atribuțiile acestuia erau comanda armatei și prezentarea însemnelor autorității domnești la ceremonii. Pe 10 iunie 1912 are loc mitingul aviatic de la Aspern, Austria, la care Aurel Vlaicu a obținut un mare succes. Aflat în competiție cu piloți celebri ai timpului, Aurel Vlaicu a obținut premiul I pentru aruncarea unui proiectil la țintă, de la o înalțime de 300 metri, și premiul al II-lea pentru aterizarea la punct fix. Pe 10 iunie 1940, în Al Doilea Război Mondial, Italia declară război Franței și Marii Britanii. Pe 10 iunie 1940, în Al Doilea Război Mondial, Canada declară război Italiei. Pe 10 iunie 1940, în Al Doilea Război Mondial, Norvegia se predă forțelor germane.

Pe 10 iunie 1944, în Al Doilea Război Mondial, trupele naziste ucid 643 de civili în masacrul de la Oradour-sur-Glane, Franța. Pe 10 iunie 1948 are loc, în Grecia, căsătoria dintre Regele Mihai I și Principesa Ana de Burbon-Parma. Pe 10 iunie 1967 a încetat Războiul de Șase Zile dintre Israel, Siria, Egipt și Iordania. Pe 10 iunie 2012, în România au avut loc alegeri locale.

Nașteri pe 10 iunie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 10 iunie, de la Petru I cel Mare, țarul Rusiei, născut pe 10 iunie 1672, sau pictorul francez Gustave Courbet, născut pe 10 iunie 1819, şi până la soprana română Hariclea Hartulari Darclée, născută pe 10 iunie 1860, sau scriitorul american Saul Bellow, născut pe 10 iunie 1915.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 10 iunie s-au născut personalităţi precum actriţa americană Judy Garland, născută pe 10 iunie 1922, fotbalistul ungur László Kubala, născut pe 10 iunie 1927, fotbalistul şi antrenorul italian de fotbal Carlo Ancelotti, născut pe 10 iunie 1959, actriţa britanică Elizabeth Hurley, născută pe 10 iunie 1965, fotbalistul şi antrenorul român de fotbal Cosmin Olăroiu, născut pe 10 iunie 1969, cântăreaţa română Loredana Groza, născută pe 10 iunie 1970, cântăreaţa română Alexandra Stan, născută pe 10 iunie 1989, sau modelul american Kate Upton, născută pe 10 iunie 1992.

Decese pe 10 iunie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 10 iunie. Dintre acestea amintim pe Regele Alexandru cel Mare al Macedoniei, decedat pe 10 iunie 323 î.Hr., fizicianul şi matematicianul francez André-Marie Ampère, decedat pe 10 iunie 1836, actorul american Spencer Tracy, decedat pe 10 iunie 1967, sau cântăreţul şi pianistul american Ray Charles, decedat pe 10 iunie 2004.

România i-a pierdut într-o zi de 10 iunie, printre alţii, pe generalul român Traian Băcilă, decedat pe 10 iunie 1931, sau actorul Geo Barton, decedat pe 10 iunie 1983.